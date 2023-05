Koszykówka

Zapowiedź 4. meczu play-off ze Śląskiem

Piątek, 26 maja 2023 r. 20:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia w hali na Bemowie czuje się wyśmienicie, co potwierdził czwartkowy mecz ze Śląskiem. W sobotę mecz czwarty serii półfinałowej, i aby przedłużyć szanse na wielki finał, podopieczni Wojciecha Kamińskiego muszą zwyciężyć po raz kolejny. Liczymy na równie wielkie zaangażowanie, determinację, waleczność, jak również wspaniałą atmosferę na trybunach. W sobotni wieczór raz jeszcze zapraszamy na Bemowo - tego widowiska nie wolno przegapić!



Jeśli po meczu numer dwa w hali Stulecia ktoś miał wątpliwości, czy Legię stać na odwrócenie losów tej serii, spotkanie rozegrane w czwartek dodało wiary wszystkim sympatykom naszego klubu. Energia, jaką emanowali gracze z eLką na piersi, była kluczem do znakomitego początku spotkania. Wypracowana w pierwszych dziesięciu minutach przewaga (30:8) pozwoliła już do końca spotkania kontrolować przebieg meczu. Legia w drugiej połowie osiągnęła nawet 32-punktowe prowadzenie (56:24), co najlepiej oddaje olbrzymie możliwości ekipy "Zielonych Kanonierów".



Niezwykle istotne dla legionistów, że wróciła wiara we własne umiejętności oraz fakt, że każdy z graczy dołożył od siebie cegiełkę do czwartkowego zwycięstwa. Kyle Vinales po dwóch słabszych występach, znów pokazał się z jak najlepszej strony, górując nad rozgrywającym WKS-u, Jeremiahem Martinem. Przypomnijmy, że Martin wyśmienicie radził sobie - przede wszystkim w obronie - w dwóch pierwszych spotkaniach. Teraz to Kyle i spółka grali tak, że ręce same składały się do oklasków.







Trener Kamiński zmienił wyjściowe ustawienie Legii. W pierwszej piątce pojawili się Łukasz Koszarek oraz Geoffrey Groselle. Ten pierwszy więcej grał na piłce, dzięki czemu odciążał Vinalesa. Amerykanin zdobył aż 14 (z 16 w całym meczu) punktów w pierwszej kwarcie, która okazała się kluczowa dla losów trzeciego spotkania. Radość Kyle'a była olbrzymia, co zademonstrował po jednym z szybkich ataków skończonych skutecznie lay-upem, a później po tym, jak trener dał mu odpocząć, sadzając go na ławce. Legia z Vinalesem oraz Holmanem na parkiecie miała bilans +31, a dodajmy, że obaj nie byli przesadnie eksploatowani - zagrali po 25 minut. To niezwykle istotne w kontekście krótkiego czasu na regenerację przed czwartym meczem.



Możemy być pewni, że Śląsk w sobotę wyjdzie na parkiet podrażniony i zrobi wszystko, by zupełnie inaczej rozpocząć kolejny mecz półfinałowej serii. Legia zaś nadal nie ma marginesu błędu - tylko wygrana przedłuży nasze szanse na finał. Przewaga psychologiczna będzie tym razem po stronie gospodarzy. Informacje podawane przed trzecim spotkaniem, nt. porażek legionistów z drużynami z TOP4, serią przegranych ze Śląskiem - to wszystko wzięło w łeb. Z kolei przedłużona została seria domowych wygranych "Zielonych Kanonierów", którzy zwyciężyli na swoim parkiecie po raz ósmy z kolei.







W zespole Śląska w czwartek zabrakło narzekającego na uraz po drugim spotkaniu Jakuba Nizioła - w kadrze meczowej zastąpił go Aleksander Wiśniewski, który zagrał 8 minut i zdobył 5 punktów. Wiele wskazuje na to, że Nizioł, który w przeszłości występował w barwach Legii prowadzonej przez Tanego Spaseva, w sobotę będzie do dyspozycji Ertugrula Erdogana. Z kolei w naszym zespole prawdopodobnie na boisku zobaczymy Billiego Garretta, który cały ostatni mecz spędził na ławce rezerwowych. Trener na pomeczowej konferencji przekonywał, że Billy był gotowy do gry, ale był przekonany o wygranej, i w związku z tym wolał oszczędzić zawodnika na mecz numer cztery. Pod nieobecność (na parkiecie) Garretta, świetnie minuty wykorzystał Grzegorz Kamiński - w ciągu 25 min., zdobył 12 punktów (5/10 z gry) i zaliczył 4 przechwyty.





Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport. Bilety trafiły do otwartej sprzedaży w piątek o 13:00 i po raz kolejny możemy spodziewać się kompletu publiczności. Fani, którzy na Bemowo udawać się będą bezpośrednio po spotkaniu przy Łazienkowskiej (gdzie o 17:30 Legia również zagra ze Śląskiem), będą mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z autobusu oznaczonego "Legia Kosz", który z przystanku Legia Stadion 03 (przy ul. Czerniakowskiej) ruszy bezpośrednio pod halę przy Obrońców Tobruku. Odjazd autobusów na Bemowo zaplanowano na 19:30.



W przerwie sobotniego meczu będzie miała miejsce kolejna odsłona Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, w której do wygrania będą 3 tysiące złotych. Udział w konkursie wezmą trzy osoby (pełnoletnie), które po pierwszej kwarcie złapią piłeczki rzucone w trybuny przez Cheer Angels.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,8 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,5%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Kyle Vinales, Travis Leslie, Aric Holman, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 383 (śr. 19,2), Aric Holman 263 (15,5), Billy Garrett 301 (15,1), Travis Leslie 469 (14,7), Geoffrey Groselle 306 (9,6).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77), Spójnia Stargard (d, 91:78), Spójnia Stargard (w, 82:93), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Śląsk Wrocław (71:57), Śląsk Wrocław (d, 78:55).



Ostatnie mecze obu drużyn:

25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (play-off)

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 24-9

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 14-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,5 / 77,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,6%



Skład: Jeremiah Martin, Łukasz Kolenda (rozgrywający), Justin Bibbs, Daniel Gołębiowski, Vasa Pusica, Aleksander Wiśniewski Kuba Piśla (rzucający), Jakub Karolak, Donovan Mitchell, Jakub Nizioł, Ivan Ramljak, Michał Mindowicz, Mikołaj Adamczak (skrzydłowi), Aleksander Dziewa, Artsiom Parakhouski, Szymon Tomczak, Maciej Bender (środkowi)

trener: Ertugrul Erdogan, as. Andrzej Adamek, Maciej Maciejewski, Adrian Mroczek-Truskowski, Maksym Papacz.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jeremiah Martin, Daniel Gołębiowski, Justin Bibbs, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa.



Najwięcej punktów: Jeremiah Martin 548 (śr. 18,3), Aleksander Dziewa 469 (13,4), Łukasz Kolenda 420 (11,7), Jakub Nizioł 365 (10,7).



Ostatnie wyniki: Spójnia (d, 99:66), Legia (w, 63:76), Anwil (w, 73:75), King (w, 78:103), Czarni (w, 75:77), Twarde Pierniki (d, 79:74), MKS (w, 96:103), Start (d, 91:84), Astoria (w, 99:111), GTK (w, 71:91), Trefl (w, 74:88), Arka (d, 87:80), Stal (d, 83:68), Zastal (d, 85:78), Sokół (w, 92:85), Spójnia (w, 81:79), Legia (d, 83:77), Anwil (d, 82:91), King (d, 66:78), Czarni (d, 74:86), Twarde Pierniki (w, 74:83), Start (w, 70:100), Astoria (d, 101:90), GTK (d, 84:73), Trefl (d, 71:67), Arka (w, 87:70), MKS (d, 80:88), Stal (w, 68:75), Zastal (w, 67:85), Sokół (d, 75:76), Trefl (d, 80:73), Trefl (d, 87:95), Trefl (w, 80:88), Trefl (w, 75:84), Legia (d, 83:77), Legia (d, 71:57), Legia (w, 78:55).

EuroCup: Gran Canaria (w, 92:81), Buducnost Podgorica (d, 58:98), Towers Hamburg (w, 87:83), Turk Telekom Ankara (d, 71:75), Promitheas Patras (d, 76:78), London Lions (w, 97:80), Paris Basketball (d, 69:77), Hapoel Tel Awiw (w, 103:73), Dolomiti Trento (d, 80:57), Gran Canaria (d, 79:91), Buducnost Podgorica (w, 82:71), Hamburg Towers (d, 64:100), Turk Telekom Ankara (w, 76:73), Promitheas Patras (w, 90:66), London Lions (d, 76:83), Paris Basketball (w, 89:85), Hapoel Tel Aviv (d, 76:87), Dolomiti Trento (w, 72:61).



Termin meczu: sobota, 27 maja 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 40, 55 i 60 zł (ulgowe) oraz 30, 50, 65 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport