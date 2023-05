Pięć sparingów przed startem sezonu

Piątek, 26 maja 2023 r. 10:17 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa potwierdziła plan przygotowań drużyny do sezonu 2023/24. Tak jak informowaliśmy miesiąc temu, piłkarze wrócą do treningów 17 czerwca i pierwszy tydzień spędzą w Legia Training Center. W dniach 26 czerwca - 5 lipca odbędzie się zgrupowanie w austriackim Kössen. Drużyna będzie zakwaterowana w Seehof Hotel i skorzysta z boiska na terenie kompleksu.









Podczas okresu przygotowawczego zespół Kosty Runjaicia rozegra pięć meczów kontrolnych. Pierwszy z nich odbędzie się jeszcze przed obozem (24 czerwca). Kolejne trzy spotkania zaplanowane są w Austrii (28 czerwca, 1 i 4 lipca), a ostatni już po powrocie do LTC (11 lipca – data do potwierdzenia).



Plan przygotowań Legii Warszawa do sezonu 2023/24



28 maja – 16 czerwca - przerwa

17 czerwca – rozpoczęcie okresu przygotowawczego zespołu w LTC (wybrani zawodnicy mogą wrócić do zajęć indywidualnych wcześniej)

24 czerwca – mecz kontrolny

26 czerwca – początek zgrupowanie w Austrii

28 czerwca – mecz kontrolny

1 lipca – mecz kontrolny

4 lipca – mecz kontrolny

5 lipca – koniec zgrupowania w Austrii i powrót drużyny do LTC

11 lipca – mecz kontrolny (termin do potwierdzenia)

22/23 lipca – 1. kolejka sezonu 2023/24

27 lipca – pierwszy mecz II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy