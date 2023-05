3 czerwca legijny piknik na Muranowie

W sobotę, 3 czerwca na Muranowie, zorganizowany zostanie 1. legijny piknik sportowy "Sportowa Warszawa". Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie całe rodziny z dziećmi - atrakcji dla najmłodszych nie zabraknie. Głównym wydarzeniem będzie turniej w piłkę nożną dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Na miejscu obecni będą przedstawiciele legijnych sekcji, m.in. Legia Rugby oraz Legia Ladies. Przeprowadzone zostaną również treningi boksu i MMA. Na dzieci czekać będą również dmuchańce, trampoliny, malowanie twarzy oraz liczne konkursy z nagrodami. Ponadto dostępne będą lody i dania z grilla. Dobrą zabawę dzieciakom zapewni również Miś Kazek. Piknik odbędzie się na terenie Zespołu Szkół nr 127 przy ulicy Smoczej 19 i potrwa w godzinach 10:00 - 16:00. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

