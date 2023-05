U-17: Polska 3-2 Serbia. Gol i asysta Rejczyka

W ćwierćfinałowym meczu Mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski wygrała z Serbią 3-2. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0. W półfinale zmierzą się 30 maja ze zwycięzcą meczu Niemcy - Szwajcaria. Filip Rejczyk wyszedł w podstawowym składzie. Zanotował asystę przy bramce Krzyżanowskiego, a w 89. minucie zdobył bramkę z rzutu wolnego, dającą reprezentacji Polski zwycięstwo. U-17: Polska 3-2 (1-0) Serbia 1-0 - 4' Jakub Krzyżanowski 1-1 - 51' Veljko Vukojević 2-1 - 62' Daniel Mikołajewski (k) 2-2 - 70' Andrej Subotić 3-2 - 89' Filip Rejczyk Polska: 22. Miłosz Piekutowski - 2. Dominik Szala, 4. Igor Orlikowski, 3. Jakub Krzyżanowski, 11. Krzysztof Kolanko, 8. Karol Borys (71' 19. Igor Brzyski) - 6. Maksymilian Sznaucner (77' 9. Oskar Tomczyk), 20. Filip Rejczyk, 7. Filip Wolski (77' 5. Michał Gurgul) - 14. Mateusz Skoczylas, 17. Mike Huras (54' 10. Daniel Mikołajewski) Serbia: 23. Viktor Džodić - 4. Veljko Milosavljević, 5. Nikola Simić, 3. David Đurić - 2. Uroš Ćuk, 8. Andrej Petrović, 18. Zoran Alilović, 21. Veljko Vukojević, 10. Andrija Maksimović - 11. Matija Popović, 7. Mihajlo Cvetković żółte kartki: Vukojević, Simić

Pjoter - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Brawo Panowie,brawo i zwycięstwo w finale! odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.waw.pl Brawo !!!!!!!!! odpowiedz

Kazio007 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rejczyk jest niesamowity! Musi zagrać w pierwszej drużynie odpowiedz

