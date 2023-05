Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław przeprowadzą stacje TVP Sport i Canal+ Sport 2. Początek meczu o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zapraszamy do komentowania wydarzeń meczowych w poniższym artykule. KURS NA LEGIA - ŚLĄSK FORTUNA:

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.autocom.pl jak narazie ta zabawa dalej jakoś nie po naszej myśli na Bemowie :-( odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo moja kochana Legia Warszawa!!!! Kocham was nad życie!!!! Teraz jazda na pełnej k......w następnym sezonie! Kocham was myszki i Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Jazda z nimi na pełnej k....a teraz wakacje i zabawa! odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.autocom.pl no i mamy jaja Piast - Lechia wynik anulowany hehe odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl Szkoda mi tylko Furmana. Za to co powiedział jadze, będę szanował go zawsze. odpowiedz

(L)ychu - 4 godziny temu, *.autocom.pl no cóż na Mazowszu rządzi Legia i Radomiak !!! odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.133.136 @XXX: Spadaj, trollu. Legia & Radomiak! odpowiedz

atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl rakuf odkad zostal miszcze ogral tylko plocka. Banda lamusow spadna z ligi za rok. odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.autocom.pl @atmosferić: masz rację te medaliki zostaną pozbawione medali hehe odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl @atmosferić: A nie ty wypisywałeś czasem niedawno jak to raków zleje naszą Legię? Takie twoje komentarze pamiętam. odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.autocom.pl @axlrose: nasz kolega ma różne wizje wybaczmy mu to!! odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl @(L)ychu: Ok. Kibice Legii zawsze razem!! odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.autocom.pl @axlrose: dokładnie bracie !!! odpowiedz

B - 2 godziny temu, *.46.19 @atmosferić: No i zobacz. Koniec roku szkolnego tuż-tuż, a Ty dalej błędy robisz. Masz spadek pewny. Ha ha odpowiedz

Ccx - 2 godziny temu, *.46.19 @atmosferić: No i zobacz kolego. Koniec roku szkolnego tuż tuż, a Ty dalej błędy robisz. Ma pewny spadek. Ha ha odpowiedz

(L)ychu - 4 godziny temu, *.autocom.pl widać zdecydowanie różnicę w 2 połowie . Goście spuchli albo craxa im tak pomogła hehe odpowiedz

Porter - 4 godziny temu, *.aster.pl nie wiem jak Płock mógł prowadzić na początku Ligi a teraz spadł - trzeba być tępa dzidą żeby to wykonać odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 Muci I baku won !! odpowiedz

Zito - 4 godziny temu, *.aster.pl już 3-0 Cracovia wygrywa odpowiedz

Porter - 4 godziny temu, *.aster.pl czwarty gol - to gol nr 4000 dla Legii odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Chcemy piątaka, hej Legio, chcemy piątaka! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 4 godziny temu, *.19.184 Halo spiskowcy płaskoziemcy, gdzie wasze teorie. Czekam. odpowiedz

Bawimy się dzisiaj na całego - Koszykarze na Nas też Czekają !!! - 4 godziny temu, *.play-internet.pl PAMIETAJCIE ZE Z LAZIENKOWSKIEJ GONIMY PROSTO NA KOSZA !!! odpowiedz

(L)ychu - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Bawimy się dzisiaj na całego - Koszykarze na Nas też Czekają !!!: no właśnie tam wystarczy 1 punkt przewagi i 5 mecz !!! odpowiedz

Wqurwiony po meczu Pucharu Polski z Cracovią, który był ustawką za 3 punkty w lidze - 4 godziny temu, *.plus.pl Zaczęli strzelać jak w Krakowie padła bramka... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Baku zostaje w szatni, dawać jakiegoś młodzieńca. Za Rosoła - Carlitosa. Może się chłop w końcu przełamie. Oby tylko nogi nie skręcił... odpowiedz

atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl rosolek mimo gola najslabszy na boisku. Pilki nie umie przyjac. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 4 godziny temu, *.jmdi.pl @atmosferić: kiedy Lato został królem rólem strzelców Mistrzostw Świata bo go Gadocha ciągle trafiał w głowę odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 4 godziny temu, *.19.184 I co pajace wszędzie dopatrujące się drugiego dna jakoś wasze głupawe teorie wzięły w łeb co teraz wymyślicie ? odpowiedz

ELvis - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No i co lamusy? Kto jest mistrzem? odpowiedz

Zito - 4 godziny temu, *.aster.pl na razie wynik dobry dla Wrocławia

Płock przegrywa 1-0 odpowiedz

atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl rosolek i baku co oni robia w Legii? do rezerw ich niech tam grajato ich poziom. odpowiedz

Footer - 5 godzin temu, *.aster.pl Kulesza widzisz i nie grzmisz - cała Polska widzi co się dzieje (rok 2023) odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl nie rozumiem waszego wkurzenia, przeciez to ukłon w strone jacka magiery. A z slaskiem wroclaw kiedys mielismy zgode. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Skoro nic nie rozumiesz, to kibicuj swojemu klubowi z parowozem w herbie. Dość już mam Twoich idiotycznych wpisów. Zamelduj się u konia, na PKT. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: boli was ze mam wlasne zdanie. wielu kibicow we wroclawiu dalej sympatyzuje z Legią. Nawet w Krakowie swego czasu była paka z grodu kraka...fun club Legii odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Jedyne, co mnie boli, to plecy ze starości. Dalej nie rozumiesz. Nic mi do tego, kto kogo lubi. Natomiast ukłony, to możesz robić przed Zygmuntem, na Placu Zamkowym. Kibic Legii i jej zawodnicy, nie będą robić ukłonów przed żadnym zespołem, czy trenerem, tylko dlatego, że tu pracował. odpowiedz

Tomasz - 5 godzin temu, *.supermedia.pl Wy myśleliście, że Legia się nie podłoży. Tak jak Raków się nam podłożył na Narodowym. Tak było jest i będzie. Wybieramy fortune drużynę kolejki. Faworytem Legia odpowiedz

Foley - 5 godzin temu, *.aster.pl nic się już nie zmieni - można spokojnie jechać na Bemowo i zająć miejsce

może się umówili za koszykówkę - dziś Legia wygra i decyduje piąty mecz we Wrocławiu odpowiedz

Tomasz - 5 godzin temu, *.supermedia.pl @Foley: tak powinno być. Tak jak kiedyś Hiszpania z ruskimi na olimpiadzie koszykówka z siatkówka. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Tomasz: Następni ,,kibice,,. Z tą mentalnością to możecie kibicować żółwiowi, który zakochał się w żołwicy z innej plaży. I pędzi, mało skorupy nie zgubi... odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Baku myśli, że wszyscy koledzy są tak wolni jak on i podaje w miejsca, gdzie został już tylko wiatr. I ma jeszcze pretensje, że ktoś biegnie za szybko. I te pokobrody że średniowiecza... odpowiedz

Zbycho(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Wszystko ustawione. Oddadzą 3 pkt. w przyszłym sezonie. Żal mi tych kibiców co wieżą w czystą Legię. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Uprzejmie przepraszam ale to co Legia pokazuje po 21 minutach meczu to są żarty i lekceważenie kibiców. odpowiedz

atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl ten baku to wykonal jakis drybling w tym roku? caly czas pozoruje ze idzie 1 na 1 odwraca sie i podaje do tylu i tak caly czas... w kółko. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Kocur Baku spocony i zmęczony, jakby przed chwilą skończył bieg maratoński. odpowiedz

Gocław - 5 godzin temu, *.167.2 Kto chodzi na takie mecze?????

Machają szalikami i się cieszá z takiej gry !!!! odpowiedz

atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl juz sie zaczyna pomaganie magierze - tfu! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 5 godzin temu, *.btcentralplus.com Przelew wykonany. odpowiedz

jo - 5 godzin temu, *.autocom.pl Buahahaha cała Legia wg kudłatego dziada... Łatanie budżetu... odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 5 godzin temu, *.19.184 Widzę sami spiskowcy, płaskoziemcy. odpowiedz

WBA - 5 godzin temu, *.as13285.net Piłkarski poker



odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl Od kiedy mamy sztamę z malinowymi? odpowiedz

Kibic prawdziwy - 5 godzin temu, *.plus.pl Tobiasz Ty K.urwo won z Legii. Cała drużyna bez polotu bez pomysłu. Gwiazdeczka Tobiasz niech weźmie ze sobą trenejro. odpowiedz

Pusia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo lamusek Kacperek, na niego można liczyć odpowiedz

Pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Już Kacperek ustawia mecz.

Strzał z 16 metra a on na piątce.

Co za łeb odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Już wiadomo kto wygra odpowiedz

Sasza - 5 godzin temu, *.chello.pl Pierwszy skład dla Tobiasza to jak rozumiem nagroda za zawalenie meczu w Gdańsku. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.plus.pl Jak Wisła strzeli bramkę i wyjdzie na prowadzenie to dziwnym trafem zacznie wygrywać Śląsk, jestem pewien że się dogadali z Magiciem by nie spadł Śląsk, tam są olbrzymie pieniądze, które ciągną z miasta, 13 mln z gminy miasta Wrocław, 5mln przetransferowane z wrocławskiego zoo i dodatkowe 5mln o które wnioskował prezydent Sutryk, ostatnio do klubu weszło CBA na Oporowską u na stadion miejski. To pralnia hajsu, więc Śląsk nie spadnie i jestem tego pewien, a szkoda bo taki tak z przerzutami powinnlien być leczony spadkiem i zaoraniem wszystkiego odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Strzałek ... Muci

Josue

Rosołek ... Kramer

LEGIA Mistrz ! odpowiedz

