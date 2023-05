Konferencja pomeczowa

Runjaić: Chcemy być silniejsi w przyszłym sezonie

Sobota, 27 maja 2023 r. 21:18 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Długo świętowaliśmy po meczu, rozmawialiśmy. Teraz mogę powiedzieć, że sezon jest zakończony. Chcieliśmy dobrze zakończyć sezon, zwycięstwem. Mieliśmy ku temu ważny powód - świętowanie z kibicami po raz ostatni. Jestem bardzo zadowolony.



W skrócie, myślę, że to był niesamowity sezon. Zdobyliśmy Puchar Polski, dziś odebraliśmy srebrne medale. Myślę, że każdy z nas powinien być zadowolony. Dla mnie już jutro zaczyna się nowy sezon. Chcemy kontynuować to, jak pracowaliśmy, razem - zespół, kibice, sztab. Wsparcie kibiców było jednym z najważniejszych aspektów, nie tylko u siebie, ale też podczas meczów wyjazdowych. Bez tego nie osiągnęlibyśmy takich wyników. Jestem bardzo zadowolony. Chcemy to kontynuować, a nawet być silniejsi w przyszłym sezonie, bo wiem, że oczekiwania rosną i nasze ambicje także. Moje osobiste jako trenera też.









To ostatni mecz, mamy 66 punktów, jesteśmy niepokonani u siebie. Mogę powiedzieć w imieniu swoim i sztabu - wielkie podziękowania dla piłkarzy.



Jestem także zadowolony, że obu stronom udało się tak szybko dojść do porozumienia w sprawie nowej umowy z Josue. To dzisiaj kolejna dobra wiadomość. To jeden z naszych kluczowych zawodników. Przyjął rolę kapitana z należytą odpowiedzialnością, rozwinął się i odpłacił dobrymi występami i niezłymi liczbami.



Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Tylko Legia!