Strzałek: Twierdza pozostała niepokonana

Sobota, 27 maja 2023 r. 22:51 źródło: Legia Warszawa

- Zwycięstwo bardzo cieszy. Pierwsza połowa nie wyglądała dobrze, ale najważniejszy jest końcowy wynik. Nasza twierdza pozostała niepokonana - powiedział po meczu ze Śląskiem Wrocław Igor Strzałek.



- Nie byliśmy chyba odpowiednio skoncentrowani. Musieliśmy wracać do meczu, ale pokazaliśmy charakter. Teraz możemy się cieszyć.



- Oceniam ten sezon w moim wykonaniu jako przyzwoity. Przyzwoity, bo zawsze wymagam od siebie więcej. Teraz czekają mnie kolejne wyzwania i cele.



- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć. Patrząc na ubiegły sezon, musimy czuć satysfakcję. Zajęliśmy drugie miejsce, zdobyliśmy Puchar - to duże osiągnięcia. Nie ma co więcej gdybać. W przyszłym sezonie musimy się skupić na tym, aby tytuł wrócił do Warszawy.