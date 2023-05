Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu ze Śląskiem

Poniedziałek, 29 maja 2023 r. 11:19 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę piłkarze Legii Warszawa zakończyli zmagania w sezonie 2022/23. Na finiszu warszawiacy pokonali 3-1 Śląsk Wrocław. Zapraszamy do ocen, jakie przyznaliśmy "Wojskowym".



Kacper Tobiasz - Miał dzień konia. Chociaż Tobiasz raz musiał wyjąć piłkę z siatki, to nie można mieć do niego żadnych zastrzeżeń. Golkiper nie miał szans przy bardzo dobrym strzale Exposito. Wcześniej skutecznie interweniował przy mocnym uderzeniu Leivy, a w 13. minucie zablokował próbę Yeboaha, który miał znakomitą okazję na podwyższenie prowadzenia. Bronił jak w transie, choć kilkakrotnie wrocławianie próbowali go zaskoczyć, szczególnie strzałami z dystansu. To był jego bardzo dobry dzień.



Rafał Augustyniak - Nie najlepiej wszedł w to spotkanie. W 4. minucie za łatwo przegrał pojedynek we własnym polu bramkowym z Exposito. Po chwili stoper ponownie miał problemy, lecz tym razem z Yeboahem, który zanotował asystę przy trafieniu swojego hiszpańskiego kolegi. Z początku widać było, że jest za wolny i nie nadążał za piłkarzami Śląska. Potem otrząsnął się, był pewny na boisku, rozgrywał futbolówkę spokojnie i celnie. W 37. minucie stoper znalazł się niedaleko bramki wrocławian, a następnie oddał mocny strzał zza pola karnego. Futbolówka odbiła się od obrońcy Śląska, a następnie znalazła drogę do siatki. Tuż po zmianie stron Augustyniak ponownie wpisał się na listę strzelców. Tym razem pokonał bramkarza głową. Nieczęsto się zdarza, aby stoper zanotował w meczu dublet. Świetnie się obserwuje jego przemianę w linii defensywy.



Josue - Napędzał ataki legionistów, ciągle był skupiony, a kiedy musiał, to grał dynamicznie. Mając piłkę pod nogami, wiedział, gdzie z nią pobiec czy zagrać. W 20. minucie futbolówka nieco przypadkiem spadła tuż obok niego, po czym mocno uderzył z woleja. Po jego uderzeniu piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. W 49. minucie Josue świetnym dośrodkowaniem z narożnika boiska znalazł Augustyniaka. Stoper głową umieścił piłkę w siatce, a Josue na swoje konto dopisał szóstą ligową asystę. Z pewnością kibice tego dnia najbardziej zapamiętają jego przemowę po meczu, kiedy oficjalnie ogłosił, że zostaje w Warszawie na co najmniej jeszcze jeden sezon.



Maciej Rosołek - W 29. minucie oddał niegroźny strzał głową, który był pierwszym celnym uderzeniem legionistów. W 44. minucie świetnie wykorzystał dobre zagranie Slisza. "Rossi" bez przyjęcia, bardzo mocnym strzałem umieścił piłkę pod poprzeczką bramki. To było świetne uderzenie napastnika. Prezentował dobry poziom. Wykazywał się sporą walecznością i dynamiką. Opuścił boisko w 88. minucie.



Bartosz Slisz - W 29. minucie do końca powalczył o piłkę w Yeboahem. Ostatecznie zabrał futbolówkę szybkiemu skrzydłowemu Śląska. W 44. minucie podaniem odnalazł Rosołka. To było fenomenalne zagranie pomocnika, co do centymetra. Nie popełniał błędów, w środku pola grał rozważnie i mądrze. To z pewnością jeden z legionistów, który poczynił ogromny progres pod koniec sezonu. Zszedł z boiska w 66. minucie.



Paweł Wszołek - Był aktywny w pierwszej połowie, ale za wiele z jego poczynań na prawej flance nie wynikało. Często otrzymywał prostopadłe zagrania od kolegów. Wszołek nadążał za nimi, lecz później brakowało mu dokładności. W 54. minucie bardzo inteligentnie i efektownie minął Nahuela, jednak następnie przeciągnął dośrodkowanie. Czegoś mu tego dnia brakowało, może precyzji, a może nieco szczęścia, bo pomysły miał dobre i kilka razy niedaleko im był do powodzenia.



Maik Nawrocki - Długo nie mógł się otrząsnąć po mocnym początku Śląska. Wrocławianie grali szybką piłkę i dynamicznie poruszali się w ofensywie. Często był spóźniony, stał za wysoko, a przy golu Exposito pełnił bardziej rolę widza niż zawodnika aktywnie biorącego udział w defensywie. Później Śląsk nieco zwolnił, więc Nawrocki prezentował się lepiej.



Yuri Ribeiro - W 10. minucie fatalnie stracił futbolówkę, która padła łupem Nahuela. Na szczęście Hiszpan przestrzelił. Jego poczynania na początku meczu można skomentować podobnie jak jego dwóch kolegów z defensywy. Wystarczyło, że Śląsk szybciej pograł piłką, a obrona w chwilę się rozlatywała. W 71. minucie mądrze się zachował, wślizgiem zablokował mocne uderzenie Yeboaha.



Igor Strzałek - Cieszy, że dostał szansę od pierwszej minuty, ale nie wykorzystał jej dobrze. Pomocnik był raczej schowany, a w jego grze było trochę nonszalancji. Niekiedy prezentował celne, przenikliwe podania, ale więcej ich było po zmianie stron niż w pierwszej odsłonie starcia. Pokusił się o uderzenie w 74. minucie. Chciał zmieścić futbolówkę przy bliższym słupku, lecz skuteczną interwencją popisał się Leszczyński. Widać, że potrzebuje jeszcze czasu, bo na razie nie jest to piłkarz gotowy na pierwszy skład.



Makana Baku - Przez całą pierwszą połowę wyglądał jak chłopiec we mgle. Często grał niedokładnie, a dodatkowo brakowało mu trafnych pomysłów. Po zmianie stron błysnął w 57. minucie. Nieźle ruszył z futbolówką, minął rywala, a następnie celnie dograł piłkę do Josue. W 73. minucie miał sporo miejsca, aby oddać celny strzał, ale to uderzenie zostało zablokowane. Ogólnie na drugą część spotkanie wybiegł bardziej zmotywowany i pewny siebie.



Ernest Muci - To nie był dzień Albańczyka. Muci bardzo cofał się do defensywy, przez co w ofensywie nie zaprezentował niczego godnego uwagi. To był bezbarwny występ Muciego. Zszedł z boiska w 66. minucie.



Zmiennicy



Blaz Kramer - Na murawie pojawił się w 66. minucie. Skutecznie i dynamicznie pobiegł z piłką w 74. minucie, a nawet celnym podaniem znalazł Baku, który miał niezłą okazję. W tym krótkim czasie pokazał się z przyzwoitej strony.



Patryk Sokołowski - Wszedł na murawę w 66. minucie. Jego wejście na plac gry za wiele nie zmieniło. Występ bez historii.



Jakub Jędrasik - Wybiegł na boisko w 88. minucie, był to debiut dla 18-latka. Grał za krótko, aby ocenić.