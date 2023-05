Wasze noty

Oceny legionistów za mecz ze Śląskiem

Wtorek, 30 maja 2023 r. 17:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz ze Śląskiem Wrocław otrzymał Rafał Augustyniak. Występ strzelca dwóch bramek oceniliście na 5,3 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali dobre i dostateczne oceny - najniższa trafiła do Makany Baku (3,0). W sumie oceniało 626 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8.









Augustyniak 5,3

Tobiasz 4,5

Josue 4,4

Rosołek 4,1

Wszołek 4,0

Slisz 4,0

Strzałek 3,8

Jędrzejczyk 3,8

Yuri Ribeiro 3,7

Nawrocki 3,5

Kramer 3,5

Muci 3,4

Sokołowski 3,3

Jędrasik 3,3

Baku 3,0