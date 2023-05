Komplet przy Ł3, autobusy na kosza

Mecz Legii ze Śląskiem obejrzy na stadionie przy Łazienkowskiej 3 komplet publiczności. Ostatnie bilety zostały wyprzedane w piątek. To czwarty "sold out" tej wiosny - poprzednie miały miejsce na meczach z Widzewem Włódź, Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań. Drużyna Kosty Runjaicia w kończących się dziś rozgrywkach nie przegrała u siebie, więc wszyscy liczymy na podtrzymanie tej świetnej serii. Legia kosz gra o finał! Ważna informacja dla kibiców, którzy po meczu chcą jak najszybciej przedostać się na Bemowo, gdzie o godz. 20:00 koszykarze Legii będą walczyli - także ze Śląskiem - o finał play-off. Na przystanku Legia Stadion 03 o godz. 19:30 zostanie podstawiony autobus oznaczony "LEGIA KOSZ, który pojedzie bezpośrednio na ul. Obrońców Tobruku.

p10 - 22 minuty temu, *.orange.pl Szkoda, że nie załatwili hali Torwar na taką okazję. Mecze tego samego dnia nawet z Dąbrową Górnicza mogłby sporowadzić komplet na hali. odpowiedz

Pastrana - 27 minut temu, *.centertel.pl Niestety okazało się że nie mogę być więc udostępnię bilet na śląsk na Żyletę w nominalnej klubowej cenie, jeśli jesteś zainteresowany to pisz na: qsmierro@gmail.com odpowiedz

2in1 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trzeba wyjść przed końcem meczu z Ł3, żeby zdążyć na kosza. TV rządzi, a przecież lepiej by było, żeby kosz był chociaż o 20:30.

Oby był korzystny wynik dla obydwu drużyn przy Ł3 i nasze zwycięstwo na Bemowie! odpowiedz

Sinner - 1 godzinę temu, *.aster.pl ciekawe czy zdążą na prze pół godziny dojechać odpowiedz

Lądek Zdrój - 2 godziny temu, *.autocom.pl Nie ma takiego miasto Włódź odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Lądek Zdrój: na pewno jest tam ładniej niż w Łodzi ;) odpowiedz

SEBO(L) - 35 minut temu, *.76.14 @Żmija : Ładniej niż w Łodzi jest nawet w obecnym Bachmucie... odpowiedz

