Ernest Muçi został powołany do reprezentacji Albanii na czerwcowe spotkania eliminacji mistrzostw Europy. Albania zmierzy się z Mołdawią (17 czerwca, 20:45, Tirana) i Wyspami Owczymi (20 czerwca, 20:45, Thorshavn).

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo Ernest... wracaj zdrowy. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo! Gratuluję. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Lepiej dla nas gdyby nie był powoływany. On stary sezon skończy 20 czerwca tymczasem u nas od 3 dni będą trwały przygotowania do nowego… A potem albo odpuścimy mu treningi godząc się na jego brak na początku sezonu albo będziemy eksploatować ze zwiększonym ryzykiem kontuzji. A to wszystko na chwałę Albanii… odpowiedz

kriss - 2 godziny temu, *.centertel.pl Powodzenia :) odpowiedz

