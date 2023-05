Dwóch legionistów mistrzami Polski w Long Range

Dwaj zawodnicy Legii Warszawa zostali mistrzami Polski w strzelaniu Long Range. W zawodach wzięło udział 600 zawodników, w różnych klasach sprzętowych na dystansach od 100m do 2232m. Marcin Ziółkowski zdobył złoty medal w klasyfikacji Magnum, z kolei w klasyfikacji 22LR złoto zdobył Michał Wodnicki . W Starachowicach odbyły się zawody o Puchar Prezesa PZSS, w których legioniści zajęli następujące lokaty: Karabin 3 postawy: 2. Martyna Krzesaj Pistolet sportowy 30+30: 4. Radosław Gorzki Karabin pneumatyczny: 4. Martyna Krzesaj Pistolet Mix: 4. Liliana Koper i Radosław Gorzki Pistolet sportowy 30+30: 5. Krzysztof Wojciechowski Karabin Mix: 5. Martyna Krzesaj i Wojciech Kiwior

