Oceń sezon 2022/23!

W zakończonym sezonie 2022/23 Legia Warszawa została wicemistrzem Polski oraz zdobyła Puchar Polski. "Wojskowi" nie rywalizowali na międzynarodowej arenie. Jak oceniacie ostatnie 12 miesięcy w wykonaniu drużyny Kosty Runjaicia? Zapraszamy do udziału w ankiecie, w której przyznajecie oceny w skali szkolnej (1-6).

Gałczo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Biorąc pod uwagę sezon poprzedni to ten jest bardzo udany. Dałbym nawet 5 gdyby nie głupie porażki ( Warta, Lechia, Pogoń, Płock, Kraków) i końcówka sezonu bo kto wie czy mógłby się wtedy skonczyć jeszcze lepiej. Obiektywnie też trzeba przyznać że PP to fart i męczarnia po drodze do finału. Solidna 4 odpowiedz

