Bronek 48 - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Legia wygrała ten mecz odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miejmy nadzieję że klątwa Rosołka została zdjęta w tym sezonie w ostatnich meczach. Wreszcie zaczął strzelać . Co do Josue to lepszej wiadomości na koniec sezonu nie dało się ogłosić . Ten piłkarz te ligę to zjada odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ja wohl Josie!!! Wir kämpfen weiter! Ich liebe dich! Bleibt gesund! Jazda z całą ligą na pełnej k.... odpowiedz

F i l u 3 k o l o r y - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Michał: nie szwargol nam tu odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.orange.pl Super wiadomość!!!

Ktoś wie co z Mladenem , odchodzi czy zostaje ? odpowiedz

axlrose - 2 godziny temu, *.orange.pl Początkowo trochę mnie irytował. Ale rozumiałem też, ze nie bardzo ma z kim grać, dlatego zwalniał, robił kółeczka, machał łapami, zbierał kartki. Gdy trener jednak przestawił grę na bardziej pod Jozue i dostał on opaskę kapitana (co utemperowało go lekko), wszystko zatrybiło. Teraz cieszę się, ze zostaje. odpowiedz

LegiaFans - 2 godziny temu, *.chello.pl Super Super tylko żeby forma i zdrowie dopisywało (L) odpowiedz

Rysio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wspaniała sprawa,pycha:) odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.90 Super informacja !!! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 Brawo klub i Josue, takich nam trzeba, dobrze gra, a do tego ma charakter i nie daje sobie na głowę wejść. odpowiedz

JASON - 2 godziny temu, *.glnet.pl Wspaniale:-) odpowiedz

Taka prawda - 2 godziny temu, *.aster.pl Dość dobra wiadomość, człowiek był w TOP3 najlepszych Josue grających w Legii w ostatnim dziesięcioleciu.



Autotranslator zapewne zwiększy splendor tego wyróżnienia;) odpowiedz

Wilku - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Taka prawda : Odidja,

Niko

Ljuboja

Rado

.

.

.

.

. Josue odpowiedz

Gosia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mega!!!!! Bardzo się cieszę. Super wiadomość:)))) odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak !!!! odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo! odpowiedz

Szelka - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo Kierownictwo Legii (wreszcie) ! odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.133.136 Bardzo dobra wiadomość! odpowiedz

