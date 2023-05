Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 27 maja 2023 r. 20:02 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 5-1 Miedź Legnica, awansowali na 10. miejsce w tabeli, a mecz ostatniej kolejki ze zdegradowaną Escolą nie będzie już miał dla obu drużyn decydującego znaczenia.



Zespół U16 wygrał 2-1 z Wisłą Płock, a w CLJ U15 Legia wygrała 8-2 z UKS SMS Łódź. Ich rówieśnicy z LSS ulegli 1-3 drugiej drużynie Escoli. Identyczny wynik padł w meczu UWKS Legii U19 z Pogonią Grodzisk w Ekstralidze U19. Drużyna młodzieżowców UWKS występujaca w A klasie wygrała z kolei 9-0 z Wkrą Pomiechówek.



CLJ U19 (2004/5 i mł.): Legia Warszawa U19 5-1 (3-1) Miedź Legnica U19

Gole:

1-0 24 min. Tomasz Rojkowski (as. Dawid Kiedrowicz)

2-0 30 min. Dawid Kiedrowicz (as. Maciej Bochniak)

2-1 43 min. Szymon Bednarz (samobójcza, głową)

3-1 44 min. Wiktor Puciłowski (as. Maciej Bochniak)

4-1 60 min. Tomasz Rojkowski (as. Franciszek Saganowski)

5-1 68 min. Maciej Bochniak (as. Kacper Bogusiewicz)



Strzały (celne): Legia 27 (14) - Miedź 4 (2).



Legia: Wojciech Banasik [06] - Franciszek Saganowski [06](75' Hubert Dorczyk), Szymon Bednarz, Kacper Wnorowski Ż, Maciej Bochniak - Kacper Knera, Bartosz Mikołajczyk (85' Oskar Lachowicz), Kacper Bogusiewicz [06] - Wiktor Puciłowski (71' Maddox Sobociński), Tomasz Rojkowski [06] (83' Szymon Siodłowski), Dawid Kiedrowicz (77' Dawid Niedźwiedzki)

Rezerwa: Hubert Nowak [06](br), Jakub Okusami, Bartosz Krasuski



Ekstraliga U16: Legia 2:1 (0:0) Wisła Płock '07

Gole:

1-0 50 min. Adrian Gilant (as. Mikołaj Kotarba)

2-0 59 min. Aleksander Iwańczyk (as. Alex Cetnar)

2-1 90 min. Piotr Chrobot



Legia: Michał Bobier (46' Konrad Kassyanowicz) - Jan Leszczyński, Szymon Chojecki (46' Radosław Czerwiec), Antoni Wasiak-Libiszowski - Mikołaj Kotarba, Aleksander Iwańczyk Ż, Igor Busz (46' Dawid Foks), Jakub Openchowski - Alex Cetnar, Dawid Nos, Adrian Gilant. Rezerwa: Max Pawłowski

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Solidny występ legionistów w niełatwym meczu z Wisłą Płock, w którym przełamanie przyszło na początku drugiej połowy meczu. Goście gola honorowego zdobyli już w doliczonym czasie gry. Wygrana daje legionistom perspektywę odzyskania fotela lidera, o ile wygrają zaległe spotkanie z Varsovią 6 czerwca.



CLJ U15: Legia 08 8-2 (2-1) UKS SMS Łódź '08

Gole:

0-1 13 min. Arseniy Czetwiertuchin b.a

1-1 17 min. Filip Micyk (as. Maksymilian Sterniczuk)

2-1 40 min. Bartosz Czarkowski

3-1 49 min. Bartosz Lesiuk (as. Bartosz Czarkowski)

4-1 52 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Maksymilian Dołowy)

5-1 63 min. Piotr Bzducha (as. Marcel Kiełbasiński)

6-1 64 min. Bartosz Lesiuk (as. Piotr Bzducha)

7-1 71 min. Piotr Bzducha (as. Bartosz Lesiuk)

7-2 78 min. Szymon Dyjasiński (z dystansu - lob)

8-2 79 min. Juliusz Rafalski (as. Maksymilian Sterniczuk)



Strzały(5-80'): Legia 32 (16) - UKS SMS 4(3)



Legia: Jan Bienduga (66' Marcel Grzejda) - Bartosz Korżyński [09](41' Piotr Bartnicki [09]), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski (41' Antoni Sobolewski) - Jakub Oremczuk (41' Juliusz Rafalski), Bartosz Czarkowski (60' Mikołaj Jasiński), Jakub Sito (55' Marcel Kiełbasiński), Kacper Borowiec, Daniel Wyrozumski (60' Piotr Bzducha), Maksymilian Sterniczuk, Filip Micyk (41' Bartosz Lesiuk)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga maz. U15: Escola Varsovia II 3:1(0:0) Legia Soccer Schools U15 ('08)

Gole:

1-0 41 min.

2-0 48 min.

2-1 66 min. Adam Tołwiński (as. Adam Kulicki)

3-1 78 min.



Legia LSS: Filip Bonk (60' Dominik Sawczuk) - Patryk Ciborowski (60' Fabian Radziński), Nikodem Skibiński, Oskar Kurc - Adam Kulicki, Aleksander Dworski [09], Norbert Augustyniak, Aleksy Skonecki (17' Lucjan Napieralski), Adam Tołwiński - Kamil Więch (60' Aleksy Skonecki), Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz