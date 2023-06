Ordabasy Szymkent rywalem Legii w 2. rundzie el. LKE

Ordabasy Käsibi Futboł Kłuby (kaz. "Ордабасы" Кәсіби Футбол Клубы) to kazaski klub piłkarski z siedzibą w Szymkencie, grający w Priemjer Ligasy. Oficjalnie został założony w lipcu 2000 w wyniku fuzji miejscowych klubów Żiger Szymkent i Tomiris Szymkent jako Dostyk Szymkent, ale od roku 1949 funkcjonował pod inną nazwą. W sezonie 2002 występował w Pierwoj Lidze. Obecną nazwę przyjął w 2003 roku. Do głównych sukcesów rywala Legii należy zaliczyć 3. miejsce w lidze w latach 2017 i 2019 oraz zdobycie Pucharu Kazachstanu w latach 2011 i 2022 i Superpucharu Kazachstanu w roku 2012. Klub z Szymkentu zajmuje obecnie 2. miejsce w lidze kazachskiej, która mecze rozgrywa systemem wiosna-jesień. Ma na koncie 29 punktów i traci 3 punkty do lidera, FK Astana Zespół w miarę regularnie występuje w eliminacjach europejskich pucharów, ale za każdym razem swoją przygodę kończy już po pierwszym dwumeczu. Odpadł m.in. z Beitarem Jerozolima, FK Čukarički, Torpedo Kutaisi czy FC Botoșani. W tej edycji udział w eliminacjach LKE zagwarantował sobie zdobyciem Pucharu Kazachstanu. Swoje mecze rozgrywa na liczącym 25 000 miejsc stadionie Centralnyj stadion imieni Każymukana. Szymkent to miasto leżące na południowych krańcach Kazachstanu, niedaleko granicy z Uzbekistanem i Kirgistanem. Ma ok. 1 mln mieszkańców.

Mrok - 10 minut temu, *.com.pl Mishka popraw orta. Pisze się "kazachski" a nie "kazaski". odpowiedz

Jakub - 12 minut temu, *.190.56 Na tym etapie rozgrywek nie ma już słabych drużyn.

Pozdrawiam Wszystkich Kibiców Legii Warszawa. odpowiedz

Kamil - 21 minut temu, *.mrsn.at Jak ktoś się wybiera to ogromny szacunek odpowiedz

singspiel - 12 minut temu, *.atman.pl @Kamil: 10 tys km. powinni grać w rozgrywkach azjatyckich odpowiedz

(L)Łomża(L) - 29 minut temu, *.vectranet.pl Przecież to bardziej Azja!!! Miasto leży gdzieś między Uzbekistanem a Kirgistanem! odpowiedz

RR - 30 minut temu, *.plus.pl Organizujcie jakiś czarter odpowiedz

Dedi - 35 minut temu, *.plus.pl Taki średni los, bardzo daleko klub z aspiracjami, uplasował się tuż za Astaną potrafili z nimi wygrać w zeszłem roku ale i przegrali 0-6 w tym roku, murawa stuczna w dodatku goręcej niż w Astanie. Czuję że awans musimy przypieczętować u siebie. Tak czy się jeśli myślimy o poważnych grach musimy awansować do 4 rundy. Musi być grupa Ligi konferencji bo oglądanie samej ekstraklasy drugi rok z rzędu to tak powiem delikatnie średnio emocjonalnie będzie. odpowiedz

X - 37 minut temu, *.centertel.pl Wczoraj Polacy pokazali jak się gra ze słabszym rywalem. Może być ciężko. odpowiedz

Dedi - 19 minut temu, *.plus.pl @X: Wczoraj Polacy pokazali jak się lekceważy słabszego rywala ! Nawet jak się prowadzi 2-0. Słabszy rywal zawsze nadrabia zaangażowaniem i wybieganiem i to wczoraj było widać. Mental kadry od lat jest słaby. odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.gov.pl Rzut kartoflem od granicy z Afganistanem... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Będzie trudne spotkanie odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Golimy ich miękką fają. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Komentujacym ktorzy placza, ze daleko przypominam ze gramy rowniez rewanz wiec oni tez beda musieli przeleciec pol swiata. Spokojnie. odpowiedz

Dedi - 34 minuty temu, *.plus.pl @L: O to to to, wyjął mi to kolega z klawiatury. To samo działa w obie strony. odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy to nie dziś mieliśmy poznać ceny karnetów? odpowiedz

szanik - 1 godzinę temu, *.com.pl @Paweł : mamy poznać o 17 pisałem do klubu w tej sprawie odpowiedz

PATOLOGIA - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Warszawa -> Szymkent = 4424 km drogą lądową. Chyba dalej ku...a już się nie da grać odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @PATOLOGIA: Czyli pojadą autokarem? odpowiedz

K... mać. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co takie miasto jak Szymkent położone między Uzbekistanem, Kirgistanem i Tadżykistanem ma wspólnego z Europą? odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @K... mać.: 11% powierzchni Kazachstanu leży w Europie i to jest podstawa by zgłosić się do uefa. Ciekawsza i dużo lepiej płatna jest gra przeciw Anglii, Francji czy Hiszpanii niż przeciw Mongolii, Wietnamowi czy Korei Płn… odpowiedz

Kamil - 58 minut temu, *.aster.pl @K... mać.: Wiecej ma wspolnego od Izraela odpowiedz

Wycior - 51 minut temu, *.vectranet.pl @Kamil: mecze z Izraelem bojkotował cały Bliski Wschód, więc dołączyli do uefa z przyczyn politycznych. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Można było trafić coś bliżej... odpowiedz

Jwk - 48 minut temu, *.centertel.pl @Wyrwikufel:

Za to nie można było trafić dalej. odpowiedz

Transfermarkt - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To chyba nie są takie totalne ogórki jak się wydawać by sie moglo widzac ta egzotyczna nazwe klubu. Wartość drużyny ponad 10 mln € (wartość Legii 30 mln €), wiec czysto teoretycznie powinni prezentować poziom Piasta Gliwice odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Masakra 20 godzin samolotem w jedną stronę toż to prawie Chiny. Klub bogaty, miasto przemysłowe. Jak zwykle będzie ciężko ..???? odpowiedz

Lupus - 36 minut temu, *.centertel.pl @Syn trenera: Mam nadzieję, że mają normalne lotnisko odpowiedz

(L) z południa - 1 godzinę temu, *.plus.pl To nie są takie ogórasy jak by się mogło wydawać...2 miejsce w lidze, ostatnie mecze wszystkie wygrane. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @(L) z południa : to wicelider San Marino to tez nie ogorek bo maja 2 miejsce. Daj spokoj, liderem jest Astana ktora jest juz slabiutka co pokazal Rakow. To tylko liga kazachska. Nie ogolimy ich 5-0 ale na spokojnie przejdziemy. odpowiedz

(L) z polityką - 33 minuty temu, *.plus.pl @L: kolego nie porównuj Kazachstanu do San Marino. Najlepszy przykład taki że oba te kraje grają ze sobą w eliminacjach do euro. Kazachstan jest na drugim miejscu wyprzedzając chociażby Danię. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl to nie jest zbyt szczesliwe losowanie, wylosowalismy najgorzej jak moglismy pod wzgledem sportowym odpowiedz

Rafinh - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mecz z drużyna, która jest praktycznie w Azji..

To jest nienormalne ze takie państwa jak Kazachstan,Azerbejdżan są w Uefa. odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Rafinh: Azerbejdżan od biedy ujdzie. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Jazda z qrwami. Dobrze że nie trafiliśmy na mołdawiaków. odpowiedz

eN - 1 godzinę temu, *.133.3 Najpierw wysyłają nas na peryferia świata a jak się jakoś przemęczymy to już pierwszy świat odprawi nas z kwitkiem takie realia polskiej piłki niestety odpowiedz

Jasnowidz Pumpernikiel - 1 godzinę temu, *.plus.pl A więc jednak Kazachstan tak czułem odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.161.13 @Jasnowidz Pumpernikiel : a nie miał być Luksemburg? ;-) odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @Autor: dokładnie, pisał że Luksemburg. To jakaś popierdolka a nie jasnowidz odpowiedz

