Zagraniczne kluby zainteresowane Nawrockim

Według informacji Interii Sport, Maik Nawrocki znajduje się na celownikach zespołów z Belgii, Turcji i Włoch. Legia Warszawa oczekuje za swojego obrońcę kilku milionów euro. Nawrocki trafił do stołecznego klubu z Werderu w lipcu 2021 roku. Po rocznym wypożyczeniu warszawski klub zdecydował się na wykupienie zawodnika, co kosztowało około 1,5 mln euro. W sezonie 2022/23 Nawrocki wystąpił w 30 spotkaniach, z czego w 25 w Ekstraklasie. Strzelił 4 bramki.

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ja bym oszlifował jeszcze Skibickiego po powrocie z wypożyczenia i sprzedał w pakiecie z Rosołkiem jako bracia Tasziwana odpowiedz

eL - 4 godziny temu, *.plus.pl Jeden z najbardziej perspektywistycznych zawodnikow. Nasz nqjlepszy obronvca odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Jego bym sprzedał wcześniej od Tobiasza. Tobiasz jest Genialny, Maik zaś jedynie dobry Grajek. Niesamowite jak wielu mamy grajków na sprzedaż , Zielu jest super Dyrektor ! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.orange.pl @olew: ani Maik ani Tobiasz na ten moment nie są genialni. Tobiasz słabszy od Hładuna a Maik od Jędzy nie mówiąc już o Augustyniaku. Jeśli przyjdą dobre oferty sprzedać i wzmocnić obronę bo Hładun w bramce da radę. odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: Chyba Kolega :olew pisał to z ironią, przecież Nawrocki to naprawdę dobry i perspektywiczny obrońca.

Ale co do Tobiasza... Ja myślę, ze Hładun jest stabilniejszy. A kasa za młodego pewnie się przyda... odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl już się zaczeło będą handlować żywym towarem aby tylko zarobić a puchary i liga na straty odpowiedz

hajdukL - 5 godzin temu, *.plus.pl Chłopak sobie poradzi lepiej bez Legii niż bez niego Legia. Będzie wielka strata jeśli odejdzie bo według mnie powinien stanowić trzon zespołu przynajmniej przez kolejne 2-3 sezony. Jestem jego wielkim fanem i jak dla mnie jest największym talentem jaki mamy w Legii od kilku lat. odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Za 5 mln puścić. Priorytet to zatrzymanie Slisza. odpowiedz

Jasio - 2 godziny temu, *.aster.pl @Hiszpan: hihihi odpowiedz

