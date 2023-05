Twierdza Łazienkowska nadal stoi

Niedziela, 28 maja 2023 r. 10:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

12 zwycięstw, 5 remisów, bilans bramek 38-17 - tak prezentują się najważniejsze liczby Legii Warszawa w meczach domowych w Ekstraklasie w sezonie 2022/23. Drużyna Kosty Runjaicia jako jedyna w lidze nie doznała porażki na własnym obiekcie. Bardzo dobra postawa legionistów u siebie przełożyła się na wysoką frekwencję na trybunach do samego końca rozgrywek.



Średnia punktów wywalczonych przez Legię w Warszawie wyniosła aż 2,41. Zespół trafiał do siatki rywali średnio 2,24 raza, a tracił średnio 1 bramkę w meczu.



Co ciekawe legioniści aż pięciokrotnie jako pierwsi tracili bramkę, a następnie potrafili odwrócić losy meczu. Tak było w meczach z: Miedzią Legnica (od 0-2 do 3-2), Lechią Gdańsk (od 0-1 do 2-1), z Cracovią (od 0-1 do 2-2), z Jagiellonią Białystok (od 0-1 do 5-1) i z Śląskiem Wrocław (od 0-1 do 3-1).









Jeden z jedenastu



Sezon bez porażki u siebie nie jest jednak czymś niespotykanym. W przeszłości Legia 10-krotnie w ten sposób kończyła ligowe zmagania.



2008/09 - bilans 12-3-0, bramki 38-7 (2. miejsce)

2003/04 - bilans 11-2-0, bramki 36-6 (2. miejsce)

1993/94 - bilans 11-6-0, bramki 44-11 (1. miejsce)

1992/93 - bilans 14-3-0, bramki 31-6 (1. miejsce*)

1985/86 - bilans 12-3-0, bramki 34-8 (2. miejsce)

1969/70 - bilans 12-1-0, bramki 26-4 (1. miejsce)

1967/68 - bilans 8-5-0, bramki 22-3 (2. miejsce)

1962 - bilans 5-2-0, bramki 13-5 (5. miejsce)

1956 - bilans 9-2-0, bramki 41-6 (1. miejsce)

1930 - bilans 8-3-0, bramki 45-14 (3. miejsce)



Jako ciekawostka warto odnotować jeszcze dwa sezony, w których wprawdzie "Wojskowi" po razie przegrywali u siebie, ale w pozostałych 16 spotkaniach schodzili z boiska z kompletem punktów - taka sytuacja miała miejsce w rozgrywkach 1994/95 i 1995/96.



Do rekordu daleko

Ostatni raz w Ekstraklasie Legia przegrała u siebie 18 kwietnia 2022 roku (0-1 z Piastem Gliwice), trwająca seria bez porażki u siebie wynosi aktualnie 19. Do historycznego rekordu jeszcze bardzo daleko, bowiem wynosi on aż 48! Taką serię "Wojskowi" zanotowali od 20 czerwca 1992 do 29 kwietnia 1995.