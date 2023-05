Debiut Jędrasika w Legii

W meczu ze Śląskiem Wrocław w zespole Legii Warszawa zadebiutował Jakub Jędrasik. Urodzony w Łodzi pomocnik wszedł na boisko dopiero w 88. minucie, zastępując Macieja Rosołka. Swoją piłkarską przygodę Jędrasik rozpoczynał w Widzewie Łódź, następnie przeniósł się do UKS SMS Łódź, a jesienią 2021 roku do juniorskich zespołów Legii. Wiosną 2022 roku wystąpił w 5 spotkaniach trzecioligowych rezerw, a w obecnym sezonie w 26. Jakub Jędrasik: ur. 7,04.2005 (Łódź) Wzrost / waga: 176 cm / 70 kg kariera: 2015/16-2016/17 SPSCh Widzew Łódź (juniorzy) 2017/18-2020/21 UKS SMS Łódź (juniorzy) (j) 2021/22 Legia Warszawa (juniorzy) od (w) 2021/22 Legia II Warszawa

Karo(L) - 28 minut temu, *.orange.pl A przedstawiano go wczoraj jako wychowanka akademii Legii... odpowiedz

