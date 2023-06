Ruch Chorzów awansował do Ekstraklasy

Ruch Chorzów wygrał z GKS-em Tychy 1-0 w ostatniej kolejce 1. ligi i jako drugi po ŁKS-ie Łódź zespół awansował bezpośrednio do Ekstraklasy. Po raz ostatni śląski zespół występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2016/17. W barażach zagrają natomiast: Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Wisła Kraków, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. Spotkania barażowe rozegrane zostaną 6 i 11 czerwca i wówczas poznamy trzeciego beniaminka najwyższej klasy rozgrywkowej. W barażach Wisła zagra u siebie z Puszczą, a Termalica ze Stalą. Następnie zwycięzcy tych spotkań zmierzą się ze sobą w meczu o awans.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.