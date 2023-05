U-17: Polska 3-5 Niemcy. Asysta Rejczyka

W półfinale Mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski po zaciętym i emocjonującym meczu przegrała 3-5 z Niemcami. Do przerwy Polacy prowadzili 2-1. W wyjściowym składzie znalazł się legionista, Filip Rejczyk, który zanotował kluczowe podanie przy bramce Daniela Mikołajewskiego i asystę przy trafieniu na 3-3. W finale Niemcy zmierzą się ze zwycięzcą meczu Hiszpania - Francja. U-17: Polska 3-5 (2-1) Niemcy 1-0 - 7' Daniel Mikołajewski 1-1 - 22' Max Moerstedt 2-1 - 31' Karol Borys 2-2 - 56' Paris Brunner 56 2-3 - 65' Charles Hermann 3-3 - 68' Filip Wolski 3-4 - 79' Assan Ouédraogo 3-5 - 83' Robert Ramsak Polska: 22. Miłosz Piekutowski - 2. Dominik Szala (87' 15. Nico Adamczyk), 4. Igor Orlikowski, 5. Michał Gurgul - 11. Krzysztof Kolanko (67' 3. Jakub Krzyżanowski), 8. Karol Borys (70' 6. Maksymilian Sznaucner), 19. Igor Brzyski, 20. Filip Rejczyk, 7. Filip Wolski - 14. Mateusz Skoczylas (67' 17. Mike Huras), 10. Daniel Mikołajewski (70' 9. Oskar Tomczyk) Niemcy: 1. Max Schmitt - 17. Eric Moreira, 4. Finn Jeltsch, 2. Taylan Bulut, 3. Almugera Kabar - 11. Charles Hermann (90' 14. David Odogu), 6. Fayssal Harchaoui (72' 16. Winners Osawe), 19. Assan Ouédraogo (80' 8. Bence Dardai), 10. Noah Darvich, 7. Paris Brunner (90' 18. Jarzinho Malanga) - 9. Max Moerstedt (72' 20. Robert Ramsak) żółte kartki: Wolski, Skoczylas, Mikołajewski - Ouédraogo, Darvich

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Rejczyk dzięki treningom z jedynką, sprawia wrażenie dojrzałego faceta. Był jednym z kilku, którzy trzymali grę. Mam nadzieję, że ktoś ze skautingu oglądał mecze młodzieży, bo warto spróbować sprowadzić 2 -3 z tej reprezentacji do Legii. odpowiedz

Kleks - 53 minuty temu, *.tpnet.pl @Leśny Dziadek: Filip dobry jest , Akademia nasza jednak dobrze funkcjonuje . odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @Kleks: Do dobrego funkcjonowania akademii, droga jeszcze daleka. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Single malt - 2 godziny temu, *.wawtel.pl Reprezentacja Niemiec, to żenada. Wystawili 8 czarnych, dorosłych facetów. Ja wiem, ze roczniki się zgadzały. Tyle, ze Afrykanie dojrzewają szybciej, niż biali. To jest problem w kategoriach juniorskich. Nie ma równych sił. Piłkarsko nasi byli chyba nawet lepsi od tamtych. Zwyciężyła siła fizyczna. Ciekawe, co z naszych wyrośnie, bo dawno nie widziałem tylu gówniarzy, którym piłka nie przeszkadza. odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Znowu baty - Nie ma przyszłości nasza młodzież... odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.centertel.pl @gazza: A widziałeś przyszłość narodu niemieckiego... Mecz wyglądał jak potyczką drużyny europejskiej z afrykańską. odpowiedz

Agela Makrel - 57 minut temu, *.tpnet.pl @Kibic: Też to zauważyłem , ''opaleni'' Niemcy , hehe . odpowiedz

