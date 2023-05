Zieliński o Josue: Będziemy potrzebować jego doświadczenia i umiejętności

- Josue to jeden z liderów zespołu, który bierze na siebie ciężar gry i odpowiedzialność za wynik. Trener Kosta Runjaić przypisał mu odpowiednią rolę na boisku i w szatni, a on odwdzięczył się nie tylko dobrą grą, ale też liczbami - mówi dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński . - Przed nami bardzo intensywny okres, w którym będziemy potrzebować jego doświadczenia i umiejętności. Dużą wartością jest dla na nas również stabilizacja kadry, automatyzmy i wzajemne zrozumienie zawodników - dodaje Zieliński.

