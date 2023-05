Jędrzejczyk: Jestem zadowolony, że w Legii mogłem tyle osiągnąć

Niedziela, 28 maja 2023 r.

Gościem programu Foot Truck był Artur Jędrzejczyk. Doświadczony defensor opowiedział o rozpoznawalności w Dębicy, swoim charakterze, ciężkich przygotowaniach u trenera Czerczesowa, Filipie Mladenoviciu, Josue, marzeniach piłkarskich i planach.



- W moim przypadku sukces wynika z 80 procent ciężkiej pracy, a 20 tego talentu, bo trochę trzeba go mieć. Jestem zadowolony, że w Legii mogłem tyle osiągnąć. Zdobyłem 6 mistrzostw, 6 Pucharów Polski. Zagrałem w Lidze Europy, ale w Lidze Mistrzów nie mogłem zagrać. Mam nadzieje, że mi się uda. Fajnie by było. Chciałbym zdobyć też Superpuchar, bo miałem szanse 4-5 razy i zawsze przegrywaliśmy.



- Gdybym od samego początku grał na jednej pozycji, to mógłbym być lepszym zawodnikiem. Często byłem zmieniany. Ktoś wypadał za kartki i wchodziłem na jego miejsce, zagrałem kilka spotkań i ktoś z innej pozycji pauzował, to ja tam byłem wrzucany. Automatyzmy nie przychodziły tak szybko, jak wtedy, gdy jesteś skupiony na jednej pozycji. Jestem jednak zadowolony i spełniony.



- Podczas Euro 2016 czułem się bardzo dobrze fizycznie, wygrywałem większość pojedynków. To było wtedy, gdy do sezonu przygotowywał nas Stanisław Czerczesow. Mieliśmy ogromne "sanki", brałem Igora Lewczuka na plecy i biegałem z nim na rozgrzewkach. (śmiech) Nigdy nie miałem tak ciężkiego okresu przygotowawczego, schudłem chyba z 6 kilo. Podobne treningi były również za trenera Ricardo Sa Pinto. U trenera Czerczesowa były 2-3 treningi dziennie. Rano były takie, które trwały 2-2,5 godziny, często bez piłek, a gdy wszyscy myśleli, że to już koniec, to trener rzucał jeszcze piłkę i graliśmy 5 na 5. Były długie rozgrzewki, dużo biegaliśmy, różne ćwiczenia przez całą długość boiska. Przed wymiotami uratowało mnie jedynie to, że nie mam problemów z wydolnością.