Nagrody Ekstraklasy rozdane. Josue pomocnikiem sezonu!

mexx - 14 minut temu, *.chello.pl No i szacun. W tej ogórkowej lidze jest wybitny, nie ma to tamto.

odpowiedz

Janinho - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Jak Grosicki mógł zostać piłkarzem sezonu?

Jeżeli potraktujemy go jako pomocnika to wg autorów tego zestawienia Josue był od niego lepszy, jeżeli jako napastnika to Gual.

WTF? odpowiedz

Tomek - 16 minut temu, *.aster.pl @Janinho: ???? odpowiedz

A - 12 minut temu, *.tpnet.pl @Janinho: Pomocnika sezonu wybierali dziennikarze a piłkarza wszyscy ligowcy. odpowiedz

mexx - 9 minut temu, *.chello.pl @Janinho: Tego akurat też nie kumam, więc zaraz udam się po wiedzę do najbliższej Żabki :D

Niemniej, z całym szacunkiem dla Guala, Grosik bardzo by się u nas przydał na ostatnie 20-30 min. odpowiedz

