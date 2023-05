O brąz ze Stalą Ostrów Wielkopolski

W sobotę Legia Warszawa po raz trzeci przegrała ze Śląskiem Wrocław w półfinale play-off i nie awansowała do finału. W niedzielę drugim finalistą został zespół Kinga Szczecin, który pokonał na wyjeździe Stal Ostrów Wielkopolski. Tym samym to Stal będzie rywalem "Zielonych Kanonierów" w walce o 3. miejsce w sezonie 2022/23. Rywalizacja odbędzie się w formie dwumeczu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na sobotę, 3 czerwca w Warszawie, a rewanż trzy dni później (6 czerwca) w Ostrowie Wielkopolskim. Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nie zdziwię się jak King nie zostanie MP odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.