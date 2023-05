Tenis

Trwa wymiana nawierzchni legijnych kortów

Środa, 31 maja 2023 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na kortach Legii cały czas trwają prace przy wymianie nawierzchni. Te prowadzone są już od 2,5 miesiąca, a wszystko po to, by od lipcowego turnieju BNP Paribas Poland Open 2023 nawierzchnia na kortach naszego klubu przy Myśliwieckiej była na najwyższym, światowym poziomie.



Przypomnijmy, że na korcie centralnym i części kortów bocznych zamontowana zostanie nawierzchnia marki Laykold, stosowana na największych turniejach WTA i ATP na świecie.



Podłoże pod nową nawierzchnię jest już wybetonowane i gotowe do kładzenia ostatnich warstw. Bardziej zaawansowane prace są przy korcie centralnym. Druga edycja turnieju BNP Paribas Poland Open rozegrana zostanie w dniach 24-30 lipca.



















fot. Bodziach