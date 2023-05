Pod lupą LL! - Igor Strzałek

Niedziela, 28 maja 2023 r. 22:26 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W meczu ze Śląskiem szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności otrzymał od pierwszych minut Igor Strzałek. Ten młody pomocnik wystąpił obok kapitana Legii Josué. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się występowi tego zawodnika w spotkaniu przeciwko ekipie z Wrocławia.



Strzał(ek) na bramkę

Od zawodnika występującego na pozycji numer „8” możemy wymagać, by podłączał się do ofensywy i kreował sytuacje kolegom z drużyny. W sobotę nie zauważyliśmy „Strzały” zbyt wiele razy pod polem karnym rywali, jednak już jak tam był, to były to dobre akcje w jego wykonaniu. W 12. minucie podał do Pawła Wszołka na prawą stronę, ale dośrodkowanie doświadczonego zawodnika okazało się niecelne. Po raz kolejny pod bramką Śląska Wrocław ujrzeliśmy 19-latka w 37. minucie, kiedy to będąc pod presją przeciwników, odegrał piłkę do Rafała Augustyniaka, a ten pięknym strzałem doprowadził do remisu. W 43. minucie otrzymał podanie od Bartosza Slisza i znalazł się w polu karnym, ale będąc osaczonym przez dwóch zawodników Śląska, ostatecznie stracił piłkę. Na kolejną sytuację czekaliśmy do 71. minuty. Wówczas zagrał do Wszołka, ale jego dośrodkowanie w ostatniej chwili zostało wybite z pola karnego, a po chwili Strzałek sam próbował swoich sił i huknął sprzed pola karnego, ale jego uderzenie obronił Leszczyński.