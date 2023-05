Wypożyczeni: Ligowe ostatki

Poniedziałek, 29 maja 2023 r. 07:56 Fumen, źródło: Legionisci.com

Zmagania wypożyczonych legionistów powoli dobiegają końca. W ekstraklasie żaden z nich nie wybiegł na murawę, a na jej zapleczu pełne zawody rozegrał tylko Ramil Mustafajew. W II lidze Maciej Kikolski nie uchronił zespołu przed porażką kapitulując po rzucie karnym dla gości.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Wartą Poznań

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - do 77. minuty w przegranym 0-1 meczu ze Zniczem Pruszków. Ukarany żółtą kartką.

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w przerwanym meczu z Piastem Gliwice. Do 80. minuty Lechia prowadziła 1-0.

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Radunią Stężyca

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - nie grał w przegranym 0-4 meczu z Pogonią Szczecin

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Sampdorią Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z GKS Tychy

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Termaliką Nieciecza

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - do 60. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Chrobrym Głogów

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - od 64. minuty w zremisowanym 0-0 meczu ze Stalą Rzeszów