Jan Urbański nowym zawodnikiem Legii

Nowym zawodnikiem tenisowej Legii Warszawa został Jan Urbański - obecnie numer 1 w Polsce w kategorii wiekowej do lat 14. Urbański jest jednocześnie czwartą rakietą w rankingu Tennis Europe U-14. W tym roku zdobył złoty medal halowych mistrzostw Polski U-14 w singlu i deblu. W tej samej kategorii wiekowej przed rokiem zdobył brąz w singlu i deblu. W 2021 zdobył złoty i brązowy medal mistrzostw Polski w grzej pojedynczej U-12, a także dwa złote medale w grze podwójnej.

