Siedem medali legionistów na MPJ

W ostatni weekend we Wrocławiu rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w squasha, w których wystartowało aż 34 zawodników legijnej Akademii. Legioniści zdobyli łącznie siedem medali - trzy złote i cztery srebrne. W kat. U-13 triumfował Mateusz Lohmann , który w finale pokonał Mikołaja Dunala 3:0 (11:3, 11:5, 13:11). W kat U-15 zwyciężył Szymon Lohmann , który wygrał w finale z Wojciechem Iwanem 3:0 (11:7, 11:0, 11:1). Srebro w kat. U-17 zdobył Jan Samborski , który przegrał finałowe spotkanie z Karolem Krysiakiem 2:3 (4:11, 11:6, 8:11, 11:4, 7:11). Ponadto złoto wywalczyli Anna Jakubiec (U-13), srebro - Mateusz Łukawski (U-11), Zuzanna Zielińska (U-11), Nadia Budzik (U-13). Wyniki legionistów na MP: U-11: 2. Mateusz Łukawski, 4. Aleksander Feder, 6. Antoni Sokołowski U-13: 1. Mateusz Lohmann, 7. Szymon Cienciała, 28. Krzysztof Zientała U-15: 1. Szymon Lohmann, 7. Filip Zasadzki, 9. Maciej Szczepanik, 14. Dawid Święch, 21. Jan Olszewski, 25. Gleb Senatov U-17: 2. Jan Samborski, 4. Dominik Mozer, 9. Antoni Olech, 10. Igor Anisiewicz U-19: 7. Antoni Jakubiec, 9. Michał Sienkiewicz U-9: 5. Nela Pyrak, 6. Stefan Kulpa, 7. Lara Kalaji, 10. Timofei Senatov, 11. Tymon Siepielski U-11: 2. Zuzanna Zielińska U-13: 1. Anna Jakubiec, 2. Nadia Budzik, 6. Maria Kuczyńska, 7. Marcelina Bąk, 8. Emilia Tilani, 10. Pola Pyrak U-15: 5. Natalia Łukawska, 9. Ewa Kozłowska, 16. Wiktoria Włodarska U-19: 8. Oliwia Pawlak

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.