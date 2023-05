Rosołek Młodzieżowcem Miesiąca w Ekstraklasie

Maciej Rosołek został wybrany Młodzieżowcem Miesiąca w Ekstraklasie za maj. W czterech spotkaniach ligowych Rosołek trzy razy wpisał się na listę strzelców - z Pogonią Szczecin, Jagiellonią Białystok i Śląskiem Wrocław. Jest to pierwszy reprezentant Legii, który otrzymał nagrodę w rozgrywkach 2022/23. Młodzieżowiec Miesiąca: Maj 2023: Maciej Rosołek (Legia Warszawa) Kwiecień 2023: Ariel Mosór (Piast Gliwice) Marzec 2023: Filip Marchwiński (Lech Poznań) Luty 2023: Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) Listopad 2022: Filip Szymczak (Lech Poznań) Październik 2022: Szymon Włodarczyk (Górnik Zabrze) Wrzesień 2022: Olaf Kobacki (Miedź Legnica) Sierpień 2022: Aleksander Paluszek (Górnik Zabrze) Lipiec 2022: Michał Rakoczy (Cracovia)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.