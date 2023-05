Pięciobój

Wyniki legionistów w III rundzie PP

Wtorek, 30 maja 2023 r. 17:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Zielonej Górze odbyły się trzecie zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym. Dla naszych reprezentantów był to ważny sprawdzian, na podstawie którego wyłonieni zostaną ci, którzy powalczą o bezpośrednią kwalifikację do Paryża, podczas zbliżających się Igrzysk Europejskich w Krakowie.



W rywalizacji do lat 19, zwyciężyła zawodniczka Legii, Melis Kacar, a drugie miejsce na podium zajęła Hanna Matusik. W klasyfikacji Open, najlepsza z legionistek - Wiktoria Wierzba uplasowała się na szóstej lokacie z wynikiem 1269 pkt. Wśród mężczyzn tuż za podium znalazł się Daniel Ławrynowicz, któremu do trzeciej lokaty zabrakło czterech punktów.



W kat. U-17 najlepszy wynik uzyskała Hanna Matusik, a w U-19 czwarty był Łukasz Nowik.



Wyniki legionistów:

Open: 6. Wiktoria Wierzba, 9. Maja Biernacka, 11. Michalina Wierzba, 12. Melis Kacar, 13. Hanna Matusik

Open: 4. Daniel Ławrynowicz, 10. Hubert Skibiak, 16. Łukasz Nowik, 18. Antoni Cisek

U-15: 1. Antoni Cisek

U-17: 1. Hanna Matusik

U-19: 1. Melis Kacar

U-19: 4. Łukasz Nowik