Kapustka przejdzie zabieg

Rehabilitacja ma potrwać 6-8 tygodni, a to oznacza, że przepadnie mu okres przygotowawczy. To oznacza sproby problem dla sztabu szkoleniowego, na pewno klub będzie się rozglądał za jakimś zastępstwem dla "Kapiego".

olew - 14 minut temu, *.vectranet.pl Wracaj do zdrowia Grajku !!! Potrzebujemy Ciebie . odpowiedz

bronek49 - 34 minuty temu, *.chello.pl Legia wiedziała że bierze kontuzjogennego piłkarza i na pewno dała mu wysoki kontrakt on będzie obciążeniem klubu i żadnej pociechy w dodatku grał słabo z niego Legia nie będzie miała pociechy odpowiedz

Pawełek - 43 minuty temu, *.netfala.pl Oddać za darmo albo dołożyć Wszołka i Rosołka, kupić bilet w jedną stronę i nara. Goguś najpierw kicał w Lidze Europy i skręcił udziec a teraz znowu gdzieś mu się kolano zabrudziło. odpowiedz

onomatopeja22 - 2 godziny temu, *.interkam.pl odkad u nas sie zameldowal chlop nic nie zagral nie pamietam jednego meczu,zeby sie wyroznil odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda. Nie wiem co napisać ,a to chodzi o tą samą kontuzję co zawsze? Ma słabe te stawy niestety. Niektórzy piłkarze są bardzo podatni na kontuzje i Bartosz taki właśnie jest. Bardzo szkoda bo talent ma wielki. Oby mu wystarczyło silnej woli żeby znowu wrócić. To jest taki fajny facet ,że zawsze warto czekać na niego odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Czyli Rundę Jesienną ma straconą... odpowiedz

Loczek - 3 godziny temu, *.chello.pl Niestety powoli koniec kariery... Szkoda chłopa odpowiedz

kibol - 3 godziny temu, *.aster.pl przedłużenie z nim kontaktu to sabotaż i działanie na szkodę spółki odpowiedz

