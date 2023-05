Legia Mistrzem Mazowsza U17 w koszykówce 3x3

W ostatnią niedzielę w hali MOS Pruszków, przy ulicy Gomulińskiego, odbyły się Mistrzostwa Mazowsza U17 w koszykówce 3x3. W imprezie wystartowały aż trzy zespoły naszej Akademii Koszykówki, które zajęły całe podium rozgrywek! W finale Legia 3x3 pokonała Profbud Legię 18-14, a meczu o brązowy medal drugi zespół Legii 3x3, pewnie pokonał MUKS Piaseczno (21-11).. Mistrz turnieju strefowego ma zagwarantowany awans do Finału Mistrzostw Polski 3x3, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. Wyniki legionistów: Grupa A: Legia II 3x3 15-6 Energa Basket Warszawa Grupa A: Legia II 3x3 pd. 20-18 Szkoła Gortata PG Grupa A: Legia II 3x3 21-10 Znicz Basket Pruszków Grupa B: Legia 3x3 21-9 Polonia Warszawa Grupa B: Legia 3x3 22-5 MKS Ochota Warszawa Grupa B: Legia 3x3 20-21 MUKS II Piaseczno Grupa D: Profbud Legia - Znicz II Basket Pruszków Grupa D: Profbud Legia 14-18 GIM 92 Ursynów Grupa D: Profbud Legia 21-11 Warsaw Basketball 1/4 finału: Legia 3x3 20-15 GIM 92 Ursynów Profbud Legia 21-9 MUKS Piaseczno II Legia II 3x3 21-18 HydroTruck Radom MUKS Piaseczno 15-14 Energa Basket Warszawa Półfinały: Legia 3x3 21-16 Legia II 3x3 Profbud Legia 21-13 MUKS Piaseczno Finał: Legia 3x3 18-14 Profbud Legia O 3. miejsce: Legia II 3x3 21-11 MUKS Piaseczno

