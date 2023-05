Koszykówka

Bilety na mecz o brąz ze Stalą Ostrów

Wtorek, 30 maja 2023 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 3 czerwca o godzinie 20:00, koszykarze Legii rozegrają pierwsze (z dwóch) spotkanie o brązowy medal mistrzostw Polski. W hali OSiR Bemowo legioniści podejmować będą Stal Ostrów Wielkopolski. Rewanżowe spotkanie odbędzie się trzy dni później w Ostrowie Wlkp.



Pierwszeństwo przy zakupie biletów na sobotnie spotkanie mają posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii - zamknięta sprzedaż potrwa do godziny 14:00 we wtorek (należy podać nr karnetu). 30 maja o 14:00 rozpocznie się sprzedaż otwarta, a wejściówki nabywać można TUTAJ.



Zachęcamy do wspierania Legii przy okazji ostatniego domowego spotkania w sezonie 2022/23. Pomóżmy wywalczyć jak najlepszą przewagę, przed rewanżowym meczem o brąz!



Ceny biletów na mecz o brązowy medal:

Kategoria czarna: B - ulgowy - 20 zł/normalny - 30 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 55,00 zł/normalny - 65,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 70,00 zł/normalny - 80,00 zł

VIP: ulgowy - 125 zł/normalny - 249,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.