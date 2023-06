Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. Ligi Konferencji Europy

Niedziela, 11 czerwca 2023 r. 21:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

27 lipca Legia Warszawa rozpocznie grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Stołeczny zespół wystartuje od 2. rundy kwalifikacyjnej i będzie rozstawiony. Na tym etapie może trafić na zwycięzcę jednej z par z rundy 1. bądź na nierozstawiony zespół, także dołączający do rozgrywek. Swojego rywala legioniści poznają już 21 czerwca. Poniżej lista drużyn, spośród których wylosowany zostanie przeciwnik dla Legii.









Losowania odbywają się przed wyłonieniem zwycięzców rund poprzednich, więc zespoły przyjmują współczynniki silniejszej drużyny z pary. Stąd w zestawieniu 2. rundy el. na ten moment uwzględniono współczynniki drużyn rozstawionych w rundzie 1. (oznaczone *), ale w przypadku wylosowania pary, zmianie może ulec sam rywal. Przed losowaniem zespoły zostaną jeszcze podzielone na 9 grup po 10 zespołów każda - 5 rozstawionych i 5 nierozstawionych. Drużyny z Białorusi muszą swoje mecze rozgrywać na neutralnym terenie.



1. runda eliminacyjna, ścieżka główna



Drużyny rozstawione:

F91 Dudelange (Luksemburg) - 10.000

Riga FC (Łotwa) - 10.000

NK Maribor (Słowenia) - 9.500

Skëndija Tetowo (Macedonia Północna) - 9.500

Linfield Belfast (Irlandia Północna) - 8.500

FC Vaduz (Liechtenstein) - 8.500

DAC Dunajska Streda (Słowacja) - 8.500

Dundalk (Irlandia) - 8.500

Alaszkert Erywań FC (Armenia) - 8.000

Pjunik (Armenia) - 8.000

Sutjeska Niksić (Czarnogóra) - 7.500

FK Skupi (Macedonia Północna) - 7.000

FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) - 7.000

RFS Ryga (Łotwa) - 6.500

Toboł Kostanaj (Kazachstan) - 6.500

B36 Torshavn (Wyspy Owcze) - 6.500

Ararat-Armenia (Armenia) - 6.500

Gzira United (Malta) - 6.000

Levadia Tallinn (Estonia) - 6.000

Dinamo Mińsk (Białoruś) - 5.500

Connah's Quay (Walia) - 5.500

Milsami Orhei (Mołdawia) - 5.000

HB Torshavn (Wyspy Owcze) - 5.000

Europa FC (Gibraltar) - 5.000

NK Domżale (Słowenia) - 5.000

FC Santa Coloma (Andora) - 5.000

Progrès Niederkorn (Luksemburg) - 5.000

Dinamo Batumi (Gruzja) - 4.500

Inter Club d'Escaldes (Andora) - 4.500

Crusaders Belfast (Irlandia Północna) - 4.500

Paide Linnameeskond (Estonia) - 4.000



Drużyny nierozstawione:

KF Tirana (Albania) - 4.000

MSK Żilina (Słowacja) - 3.950

Torpedo Kutaisi (Gruzja) - 3.500

Vikingur Reykjavik (Islandia) - 3.000

St. Patrick's Athletic (Irlandia) - 3.000

Vllaznia Shkodër (Albania) - 3.000

Víkingur (Wyspy Owcze) - 3.000

Derry City (Irlandia) - 3.000

Makedonija GjP (Macedonia Północna) - 2.500

FK Panevezys (Litwa) - 2.500

Honka Espoo (Finlandia) - 2.500

Żeljeznicar Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) - 2.500

Balzan FC (Malta) - 2.500

Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) - 2.450

SC Gjilani (Kosowo) - 2.208

KF Dukagjini (Kosowo) - 2.208

Haka Valkeakoski (Finlandia) - 2.050

JK Narva Trans (Estonia) - 2.000

Dila Gori (Gruzja) - 2.000

Birkirkara (Malta) - 2.000

Glentoran (Irlandia Północna) - 2.000

FC Hegelmann (Litwa) - 2.000

Isłocz Mińsk (Białoruś) - 1.975

KA Akureyri (Islandia) - 1.450

Egnatia Rrogozhinë (Albania) - 1.250

Penybont (Walia) - 1.233

Haverfordwest County (Walia) - 1.233

FCB Magpies (Gibraltar) - 1.158

Arsenal Tivat (Czarnogóra) - 0.950

Virtus (San Marino) - 0.399

Cosmos (San Marino) - 0.399





2. runda eliminacyjna, ścieżka główna



Drużyny rozstawione:

Club Brugge (Belgia) - 54.000

FC Basel (Szwajcaria) - 53.000

AA Gent (Belgia) - 37.500

Fenerbahçe (Turcja) - 30.000

CFR Cluj (Rumunia) - 27.500

FC Midtjylland (Dania) - 25.500

PAOK Saloniki (Grecja) - 25.000

Maccabi Tel-Awiw (Izrael) - 24.000

Viktoria Pilzno (Czechy) - 22.000

Bodø/Glimt (Norwegia) - 20.000

Lech Poznań - 19.000

Hapoel Beer-Szewa (Izrael) - 17.000

Djurgårdens IF (Szwecja) - 16.500

APOEL Nikozja (Cypr) - 14.500

Besiktas (Turcja) - 14.000

CSKA Sofia (Bułgaria) - 13.000

Twente Enschede (Holandia) - 11.980

NK Rijeka (Chorwacja) - 11.500

Vitória Guimarães (Portugalia) - 11.243

FCSB (Rumunia) - 11.000

Legia Warszawa - 11.000

Rosenborg BK (Norwegia) - 11.000

Spartak Trnawa (Słowacja) - 10.500

AEK Larnaka (Cypr) - 10.000

Omonia Nikozja (Cypr) - 10.000

F91 Dudelange * (Luksemburg) - 10.000

Riga FC * (Łotwa) - 10.000

NK Maribor * (Słowenia) - 9.500

KuPS Kuopio (Finlandia) - 9.500

Skëndija Tetowo * (Macedonia Północna) - 9.500

Neftçi Baku (Azerbejdżan) - 9.000

Linfield Belfast * (Irlandia Północna) - 8.500

FC Vaduz * (Liechtenstein) - 8.500

DAC Dunajska Streda * (Słowacja) - 8.500

Dundalk * (Irlandia) - 8.500

NK Osijek (Chorwacja) - 8.000

Pjunik Erywań * (Armenia) - 8.000

Alashkert FC * (Armenia) - 8.000

Sutjeska Niksić * (Czarnogóra)- 7.500

Hibernian Edynburg (Szkocja) - 7.280

FK Skupi * (Macedonia) - 7.000

Aris Saloniki (Grecja) - 7.000

FK Sarajewo * (Bośnia i Hercegowina) - 7.000

Austria Wiedeń (Austria) - 6.800

RFS Ryga (Łotwa) - 6.500



Drużyny nierozstawione:

Toboł Kostanaj (Kazachstan) - 6.500

Petrocub (Mołdawia) - 6.500

B36 Torshavn * (Wyspy Owcze) - 6.500

Drita (Kosowo) - 6.500

Ararat-Armenia * (Armenia) - 6.500

Vojvodina Nowy Sad (Serbia) - 6.475

Adana Demirspor (Turcja) - 6.420

FC Luzern (Szwajcaria) - 6.335

Gzira United * (Malta) - 6.000

Levadia Tallinn * (Estonia) - 6.000

Worskła Połtawa (Ukraina) - 6.000

Bohemians Praga (Czechy) - 5.810

Aarhus (Dania) - 5.565

Dynamo Mińsk * (Białoruś) - 5.500

Connah's Quay * (Walia) - 5.500

Milsami Orhei * (Mołdawia) - 5.000

HB Torshavn * (Wyspy Owcze) - 5.000

Europa FC * (Gibraltar) - 5.000

NK Domżale * (Słowenia) - 5.000

FC Santa Coloma * (Andora) - 5.000

Progrès Niederkorn * (Luksemburg) - 5.000

Hapoel Jerozolima / Beitar Jerozolima (Izrael) ** - 5.000

Hammarby IF (Szwecja) - 4.750

Kalmar FF (Szwecja) - 4.750

Lewski Sofia (Bułgaria) - 4.500

Dinamo Batumi * (Gruzja) - 4.500

Inter Club d'Escaldes * (Andora) - 4.500

Crusaders Belfast * (Irlandia Północna) - 4.500

Żalgiris Kowno (Litwa) - 4.500

Pogoń Szczecin - 4.150

Zalaegerszeg TE (Węgry) - 4.125

Kecskeméti TE (Węgry) - 4.125

DVSC Debrecen (Węgry) - 4.125

Sepsi OSK (Rumunia) - 4.100

Paide Linnameeskond * (Estonia) - 4.000

Qəbələ FK (Azerbejdżan) - 4.000

FK Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) - 4.000

CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - 4.000

Sabah FK (Azerbejdżan) - 3.325

Ordabasy Szymkent (Kazachstan) - 2.525

FK Aktobe (Kazachstan) - 2.525

NK Celje (Słowenia) - 2.500

FK Auda (Łotwa) - 2.125

Differdange 03 (Luksemburg) - 2.000

Torpedo Żodzino (Białoruś) - 1.975



* - współczynniki zwycięskich par z 1. rundy el. (zespoły mogą ulec zmianie)

** - Beitar wygrał Puchar Izraela i zakwalifikował się do el. LKE, ale został ukarany dyskwalifikacją przez krajowy związek i może go zastąpić 4. zespół z ligi - Hapoel. Na to nie zgadza się UEFA. Sprawa jest w toku.



Legia będzie rozstawiona także w 3. rundzie eliminacyjnej, ale nie będzie rozstawiona w rundzie 4.



Terminarz Ligi Konferencji Europy

20.06. losowanie 1. rundy el. LKE

21.06. losowanie 2. rundy el. LKE

24.07. losowanie 3. rundy el. LKE

27.07. pierwszy mecz 2. rundy el. LKE

03.08. drugi mecz 2. rundy el. LKE

07.08. losowanie 4. rundy (play-off) el. LKE

10.08. pierwszy mecz 3. rundy el. LKE

17.08. drugi mecz 3. rundy el. LKE

24.08. pierwszy mecz 4. rundy el. LKE

31.08. drugi mecz 4. rundy el. LKE

01.09. losowanie fazy grupowej LKE

21.09. pierwszy mecz fazy grupowej

05.10. drugi mecz fazy grupowej

26.10. trzeci mecz fazy grupowej

09.11. czwarty mecz fazy grupowej

30.11. piąty mecz fazy grupowej

14.12. szósty mecz fazy grupowej



1/16 finału: 15, 22.02.2024

1/8 finału: 7, 14.03.2024

1/4 finau: 11, 18.04.2024

1/2 finału: 02, 09.05.2024

Finał: 29.05.2024