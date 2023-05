Niepewna przyszlość Abu Hanny, Picha i Skibickiego w Legii

Obaj mają ważne kontrakty, ale klub nie będzie robił im problemów z odejściem do innych zespołów. Możliwe, że będą podjęte próby rozwiązania kontraktów za porozumieniem stron. Podobnie sytuacja wygląda z Ihorem Charatinem, który wiosną ani razu nie pojawił się na boisku, choć cały czas był w pełnym treningu. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy dostanie także Robert Pich, który ma kontrakt z Legią ważny do końca przyszłego sezonu. Z Legii po sezonie odchodzi Mattias Johansson. Przy Łazienkowskiej szukają wzmocnień na kilka pozycji - na pewno potrzebny jest środkowy obrońca i środkowy pomocnik.

Wraz z końcem sezonu z wypożyczeń do Legii Warszawa wracają Joel Abu Hanna i Kacper Skibicki. Sztab szkoleniowy raczej nie widzi dla nich miejsca w drużynie.

bronek49 - 46 minut temu, *.chello.pl z tych zawodników to szkoda Charatina nie dostał zbyt dużo szans a to zawodnik na stopera lub defensywnego pomocnika odpowiedz

Yaya Banana w Legii - 51 minut temu, *.151.164 Na środek obrony proponuję Yaya Banana doświadczony półprawy obrońca, reprezentant Kamerunu, wolny agent! Na środek pomocy Franck Bambock megakocur z francuskiego Grenoble. odpowiedz

zbigniew - 51 minut temu, *.chello.pl na pozycję środkowego pomocnika wezmą Gwilie. odpowiedz

(L) - 55 minut temu, *.ilabs.pl Brawo Jacek Zieliński!



