Mladenović nie przyjął oferty Legii

Jeśli Mladenović podpisze nową umowę z Legią, i tak nie będzie do dyspozycji trenera w pierwszych spotkaniach ze względu na dyskwalifikację nałożoną przez PZPN, która zakończy się 5 sierpnia.

Wraz z końcem sezonu wygasa kontrakt Filipa Mladenovicia z Legią Warszawa. Serb wciąż nie doszedł do porozumienia w sprawie nowej umowy. Obrońca nie przyjął oferty złożonej przez Legię, a klub zapowiedział, że z biegiem czasu proponowana w kontrakcie kwota będzie maleć. W Warszawie mają też przygotowaną opcję innego wahadłowego, z której wkrótce mogą skorzystać.

Kuchy King - 4 minuty temu, *.vectranet.pl W jego miejsce Michał Kucharczyk ;-) odpowiedz

grzesiek - 6 minut temu, *.centertel.pl uwazam ze pomimo ze jest wyrozniajacym sie pilkarzem to jest tex zwyklym głąbem :) odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 7 minut temu, *.19.184 Bardzo dobrze, gość jest mentalnym nastolatkiem nie potrafiącym panować nad emocjami. Takich toksyn trzeba się pozbywać, już pokazał na co go stać. odpowiedz

olew - 16 minut temu, *.vectranet.pl szkoda, dobry Grajek, no i efektowny odpowiedz

bronek49 - 41 minut temu, *.chello.pl nie chce to nie, miał dużo słabych meczów Legia znajdzie za niego lepszych zawodników odpowiedz

Pawełek - 43 minuty temu, *.netfala.pl Pożegnać cymbała nieczule i papa. odpowiedz

pol - 49 minut temu, *.chello.pl Żegnamy ozięble odpowiedz

majusL@legionista.com - 50 minut temu, *.centertel.pl I bardzo dobrze. W Legii się skończył. I kyz wuecej nam nie da. Niech idzie e świat o podejmuje wyzwania. Razem z pichem i Abu Hanną. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 53 minuty temu, *.play-internet.pl A taki w Legii zakochany był,jak i pozostali zresztą też.Hipokryci,że aż się odechciewa chodzić na mecze i zdzierać dla nich gardła.I te "dzięki za walkę"-normalnie mam wrażenie,że tu każdy każdego robi w chóia. odpowiedz

Legiak83 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Niech idzie, zrobił swoje, ale nikt nie będzie przed nim klękał. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.