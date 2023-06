III liga: Legia II Warszawa 1-1 Unia Skierniewice

W meczu 32. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała z Unią Skierniewice 1-1. Do przerwy było 0-0. Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają 10 czerwca o godzinie 17:00, na wyjeździe z Legionovią. W 3. minucie mogliśmy oglądać pierwszą dobrą sytuację Legii. Dawid Kiedrowicz uderzył po dalszym rogu, tuż przy słupku, jednak bramkarz zdołał złapać piłkę. W 11. minucie zawodnicy Unii domagali się podyktowania rzutu karnego za zagranie ręką Juliena Tadrowskiego, jednak pani arbiter nie dopatrzyła się przewinienia. 2 minuty później goście byli bliscy zdobycia bramki, a na wślizgu uderzał Tomasz Bała. W 20. minucie celnie strzelił Szymon Grączewski, jednak zbyt lekko, by zaskoczyć golkipera. Chwilę później Kiedrowicz powinien dać Legii prowadzenie, ale jego uderzenie po dalszym słupku minimalnie minęło spojenie. Kolejna niezła sytuacja była w 32. minucie, jednak Rafał Maciejewski zakończył ją niezbyt udanym, choć celnym strzałem. Chwilę później powinno być 1-0, niestety Mateusz Możdżeń z najbliższej odległości trafił w jednego z zawodników. W 39. minucie Kiedrowicz złożył się do przewrotki, ale kompletnie przestrzelił. Chwilę później piłka została wybita z linii bramkowej. W 53. minucie niespodziewanie to goście wyszli na prowadzenie za sprawą uderzenia Tomasza Bały z bliskiej odległości. W 58. minucie przed polem karnym ostro faulowany był Julien Tadrowski. Goście domagali się czerwonej kartki dla legionisty po tym, jak pomiędzy nim a Czarneckim doszło do spięcia. Fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego Mateusz Możdzeń wyrównał stan spotkania na 1-1. 3 minuty później Kiedrowicz znalazł się w idealnej sytuacji, jednak z najbliższej odległości posłał piłkę głową obok bramki. W 83. minucie po sporym zamieszaniu w polu karnym legioniści mogli wyjść na prowadzenie, ale i tym razem zabrakło szczęścia. Jeszcze w końcówce obydwa zespoły miały swoje szanse, ale wynik nie uległ już zmianie. Było to trzecie spotkanie Legii z rzędu bez zwycięstwa. III liga: Legia II Warszawa 1-1 (0-0) Unia Skierniewice 0-1 - 53' Tomasz Bała 1-1 - 60' Mateusz Możdżeń Legia II: 1. Jakub Trojanowski, 5. Igor Korczakowski, 9. Dawid Kiedrowicz (90' 20. Maksymilian Stangret), 11. Jakub Jędrasik (63' 25. Miłosz Pacek), 14. Mateusz Możdżeń, 17. Julien Tadrowski, 18. Sebastian Kieraś, 19. Marcel Krajewski, 23. Szymon Grączewski (80' 22. Oskar Lachowicz), 26. Kacper Wnorowski, 32. Rafał Maciejewski Unia: 24. Dariusz Krzysztofek, 2. Maksym Rosiński, 19. Jakub Bartosiński, 14. Paweł Czarnecki, 3. Filip Becht, 5. Konrad Kowalczyk, 7. Szymon Łapiński (75' 20. Jędrzej Strózik), 11. Mateusz Szmyd, 9. Kamil Sabiłło, 10. Bartłomiej Maćczak (64' 94. Piotr Kłąb), 27. Tomasz Bała żółte kartki: Kowalczyk Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Jacek - 31 minut temu, *.plus.pl Kiedy i gdzie Legia gra finał Pucharu okręgowego?

Co by nie mówić to za to Legię trzeba pochwalić. odpowiedz

C234 - 51 minut temu, *.centertel.pl Trzeba było pchnąć tą unię. Przez te kutasy rok temu Legionovia nie awansowała. Gdyby nie te kutasy, to czarne pedały gniły by dalej w III lidze, a ten francuzik być może by się zniechęcił i byłoby już po nich. A tak, podobno jakiś stadion im będą budować. Mam nadzieje, ze za rok spadną i żadnego stadionu tam nie będzie. Po co im jak oni ledwo zbierają się po 1000 osób. odpowiedz

Sensi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niech grają do końca. Łks II, może nie chcieć awansu do II ligi i zrezygnuje. To samo Legionovia, Świt czy Grodzisk. Druga liga to bardzo wysokie koszty już. Trzeba jeździć po całej Polsce. Ich na to nie stać, a Legia tak. odpowiedz

Kiwi - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wpompowane miliony w akademie przynoszą efekt w postaci braku awansu do drugiej ligi. Proponuje jeszcze więcej managerów i układów trener- manager oraz cała ta klika która doi finansowo Mioduskiego. Żal patrzeć na to jednym słowem ŻENADA odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Znowu niedojdy nie wygrywaja - im sie naleza liscie na te ich mordy. odpowiedz

