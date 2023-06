Legia Warszawa 73-85 Stal Ostrów Wielkopolski

W pierwszym meczu o 3. miejsce w koszykarskiej ekstraklasie rozegranym w hali Bemowo Legia Warszawa przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 73-85. Spotkanie rewanżowe odbędzie się we wtorek, 6 czerwca o godz. 20 w Ostrowie Wielkopolskim.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jordan - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Beznadzieja odpowiedz

KAMIL - 1 godzinę temu, *.com.pl mam nadzieję że czas Kamyka dobiegł końca tyle kasy przej...ał i od początku sezonu wyglądało to dramatycznie , bez pomysłu na zespół przepłacony strasznie a 0 efektów ... klęska i tyle w temacie ten sezon niestety ciekawe jak do kolejnego podejdą działacze i prezesi . Ps. Milicić jest wolny :D odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze jeden mecz i czas na totalny reset. Szkoda czasu na dłuższy komentarz. Nie osiągnie się sukcesu, budując zespół na przypadkowych graczach, z łapanki. Niech przyjdzie ktoś z pomysłem, bo ja tu żadnej myśli szkoleniowej nie widzę. A może trzeba zacząć od nowego...prezesa... odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.com.pl @Leśny Dziadek: niestety Łysy ma udziały w klubie, a formalny Prezes Klubu jest tylko i aż Formalnym Prezesem. Niestety po półfinale z koszykarzy uszło powietrze, a trener rozbudził oczekiwania ubiegłorocznym play off, niestety… odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.centertel.pl No to lipa.. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.