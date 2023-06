Stal Ostrów Wielkopolski 85-88 Legia Warszawa. Bez medalu

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Znawca - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy największy Dyzma polskiej koszykówki zostanie.Z takim składem Legia powinna zdobyć MP.Czy prezesi w końcu otworzą oczy???? odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl Niestety, pomimo wielu nakładów, sezon stracony. Nie osiągnęliśmy w nim nic. Faktycznie, wydaje się, że trener nie daje rady, a co do zawodników, to zrobić wszystko, by został Holman i wokół niego budować drużynę. Na pewno za żadne skarby Groselle - człowiek kompletnie nie nadający się do współczesnej koszykówki (a to co zrobił na koniec pierwszej kwarty, to kryminał), Vinales nie sprawdził się w najważniejszych momentach sezonu, ani jako rozgrywający, ani jako strzelec, Leslie gość bez determinacji, Garrett - fak, że dziś mu trójka siedziała, także bez szału z wieloma stratami. Dziękuję dobranoc. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wielka szkoda i tyle...skład z zeszłego roku to była paka! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W poprzednim roku osiągnęliśmy wynik ponad stan. W tym - miejsce adekwatne do gry w całym sezonie. W następnym jeżeli wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski, może być lepiej. I oby tak się stało. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Leśny Dziadek: zmarnowany sezon. Brak medalu to porażka. Mieliśmy drużynę na mistrza. Może rzeczywiście trochę zamieszały kontuzję, sędziowie i zachowanie Holmana w pierwszym meczu we Wrocławiu. A dziś nie rozumiem jak wszyscy gracze z Ostrowa dotrwali do końca mając po 4 faule. Mam nadzieję że zagramy w jakimś pucharze odpowiedz

KAMIL - 1 godzinę temu, *.com.pl @ws : brak trenera i jego pomysłu na zespół jak widać McCalum i Marble nie byli problemem ale cóż odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.