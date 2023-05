Plus500 na dłużej z Legią

Logo Plus500 pozostanie na głównym miejscu na meczowej koszulce. W połowie lipca klub zaprezentuje nowy wzór koszulki wyjazdowej. - Przedłużenie umowy z tak prestiżowym sponsorem jak Plus500 to świetna wiadomość w kontekście planów rozwojowych klubu oraz dowód na wiarygodność i atrakcyjność Legii Warszawa jako wiodącej marki sportowej w Polsce. Dziękujemy za dotychczasową, profesjonalną współpracę i plan wspólnego działania na przyszłość. Cieszymy się również, że Legia jest w gronie trzech klubów w Europie, które zostały wybrane przez firmę Plus500 jako strategiczni partnerzy w obszarze sportu oraz doceniony został nasz potencjał sponsoringowy i komercyjny - mówi wiceprezes zarządzający Legii Warszawa Marcin Herra . Firma Plus500 to czołowy internetowy broker kontraktów CFD (kontrakty różnicy kursowej) notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od stycznia 2015 roku jest głównym sponsorem hiszpańskiego klubu Atletico Madryt, a w czerwcu br. rozpoczęła współpracę z mistrzem Szwajcarii, BSC Young Boys.

Dżony - 41 minut temu, *.centertel.pl Redakcjo plus500 od roku nie sponsorują Atletico. odpowiedz

Lukasz_Legia - 51 minut temu, *.play-internet.pl "Logo Plus500 pozostanie na głównym miejscu na meczowej koszulce. W połowie lipca klub zaprezentuje nowy wzór koszulki wyjazdowej"



To wkoncu jakie beda nowe koszulki domowe czy wyjazdowe ? odpowiedz

Radek - 2 godziny temu, *.45.13 Zaraz trzeba będzie na 800Plus zmieniać, bez sęsu. odpowiedz

B UE d GG hb - 3 godziny temu, *.orange.pl Można było dodać że sponsorem jest też Atalanty. odpowiedz

Majkel - 4 godziny temu, *.chello.pl Będzie rewaloryzacja i powinno być już niebawem Plus800 odpowiedz

Matematyk - 3 godziny temu, *.147.70 @Majkel: Znaczy powrót do Plus500 bo przy tej inflacji to jedynie wyrównanie a nie zwiększenie kwoty. odpowiedz

Zawsze - 4 godziny temu, *.22.110 za ile? odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Zawsze: też jestem ciekawy - poważny klub powinien podawać wszystkie dane, u nas - wiadomo- oszust z silvera przytuli tą kasę na szwajcarskim koncie i Legia ich nawet nie powącha.... : ( odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @oLaf:

Zainwestuj oszczędności swojego życia w klub a później się dopiero mądrzyj.

odpowiedz

