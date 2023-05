Slisz powołany na mecze z Niemcami i Mołdawią

Komentarze (17)

bronek49 - 15 minut temu, *.chello.pl może by zagrał życiowy mecz i do sprzedania odpowiedz

Tomasz Wieszczycki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To chyba kiepski żart. On się nie nadaje do gry w Legii, ledwo nadaje się do gry w ekstraklasie ale do drużyn z dołu tabeli, a tu go Portugal bierze do kadry? Przecież Slisz nie ma żadnych walorów piłkarskich. Umie tylko dużo biegać, faulować i podawać do tyłu by nie stracić piłki. Takich przecinaków w lidze jest wielu. Żadnego rozegrania, kreatywności, dryblingu tylko łapie kartki i podaje po autach by nie podjąć ryzyka. Santos chyba upadł na głowę powołując takiego leszcza. Jak reprezentacja ma podnosić poziom jak takie patałachy wałęsają się w kadrze? Za dawnych czasów taki kopciuch nie mieścił by się nawet w kadrze C. odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.. @Tomasz Wieszczycki: chyba jednak nie znasz się na piłce odpowiedz

Legion - 48 minut temu, *.194.12 @Maciej: Czyżby? To wymień te walory piłkarskie Slisza, oprócz tego, że biega i fauluje. Przecież on nawet specjalnie przechwytów nie ma, bo jak coś to jest faul od razu. Szybki specjalnie nie jest, silny też nie, strzał dramat, podanie dramat, drybling zero, technika zero. Coś mnie ominęło? Gościowi udał się jeden mecz w ciągu dwóch lat, gdy rywal grał o nic i na pół gwizdka i już podnieta? Augustyniak go zjada pod każdym względem. odpowiedz

Majkel - 32 minuty temu, *.chello.pl @Tomasz Wieszczycki: Wymień w takim razie 3 lepszych niepowołanych. odpowiedz

Legion - 29 minut temu, *.194.12 @Majkel: To tak dwóch na szybko z polskiej ligi: Rafał Augustyniak i Bartosz Nowak. odpowiedz

singspiel - 2 minuty temu, *.atman.pl @Tomasz Wieszczycki: chyba ci coś umyka ostatnio. lampy w telewizorze, czy kineskop padł? odpowiedz

(L)ukasz - 1 minutę temu, *.orange.pl @Legion: Wow! Ekspert! Wymienił aż 2 za DEFENSYFNEGO POMOCNIKA Bartka Slisza podając STOPERA i OFENSYFNEGO pomocnika xD Beka na maxa ???? odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Już dawno winien grać w reprze, świetny Grajek. odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.194.12 Powołanie Slisza przy jednoczesnym braku powołania Augustyniaka to jest kabaret. odpowiedz

Single malt - 46 minut temu, *.wawtel.pl @Legion: Pełna zgoda kolego! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Bartek. odpowiedz

Stefan - 2 godziny temu, *.tarman.pl Błaszczykowskiego nie powołał na jego mecz pożegnalny??! odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Bartek Slisz, gratulacje. Tym bardziej że jest to dość wąska kadra, a naszej ligi jest w niej tylko 3. Myślę, że to jest piękny przykład jak wielki jest sens zatrudniania drogich piłkarzy jak Vadis, a teraz Jozue. Jedno to korzyść na boisku, a drugie to tworzenie mecz po meczu, trening po treningu takich piłkarzy jak Slisz, który z ambitnego biegacza staje się w oczach prawdziwym graczem środka pola. Za nic nie powinien jeszcze min. przez rok wyjeżdżać. Powinien ustabilizować to co zaczął grać pod koniec sezonu, utrwalić swoją obecność w kadrze, pojechać na ME, pograć w pucharze konfederacji. Potrenować rok przy Jozue. Wyjechać jako gotowy gracz do silnej ligi. odpowiedz

ark1976 - 1 godzinę temu, *.142.81 @arek: w punkt odpowiedz

Paco - 2 godziny temu, *.190.43 I to dobra decyzja. Zasługuje na to! odpowiedz

Student_L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje! odpowiedz

