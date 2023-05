Krótsze urlopy kadrowiczów? Legia się nie zgadza

Fernando Santos zorganizuje dodatkowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed czerwcowymi meczami z Niemcami i Mołdawią. Rozpocznie się ono już 5 czerwca i mają się na nim pojawić młodzi zawodnicy z czołowych polskich klubów, a także kadrowicze, którzy zakończyli wcześniej rozgrywki. Według informacji meczyki.pl, kilka zespołów nie zgodziło się puścić na nie swoich zawodników. W tej grupie jest Legia Warszawa. Oficjalne zgrupowanie kadry rozpocznie się 12 czerwca, a wcześniejsze uczestnictwo w treningach wymaga zgody klubów. Zgody na udział piłkarzy w zgrupowaniu nie wyraziły Legia Warszawa, Lech Poznań i Zagłębie Lubin. Jeśli chodzi o stołeczny klub, powołanie mógłby otrzymać np. Kacper Tobiasz, który prawdopodobnie znajdzie się również wśród powołanych do reprezentacji U-21, ale to zgrupowanie rozpocznie się w późniejszym terminie. Dla bramkarza oznaczałoby to więc znaczne skrócenie urlopu. - Mam nadzieję, że kluby jeszcze to przemyślą. Ryzyko kontuzji będzie większe, gdy zawodnicy stawią się na zgrupowanie 12 czerwca, zamiast 5 czerwca, ponieważ wtedy będą już intensywniejsze treningi - odniósł się do tematu Fernando Santos na konferencji prasowej.

Adam Fedoruk - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Za takie coś kluby powinny być karane dużą grzywną finansową i miesięcznym zakazem gry w lidze dla zawodnika który nie stawił się na powołanie. Reprezentacja powinna być najważniejsza, to jest priorytet i jeśli ktoś to lekceważy lub uważa inaczej jest głupcem i powinien być ukarany. Władze klubu które nie szanują wartości to ludzie bez zasad, honoru mający na względzie tylko własne dobro i interes. Wszystko powinno być podporządkowane kadrze i dobru polskiej piłki bo to szansa na rozwój i podniesienie poziomu. Piłkarze i tak mają dużo wolnego, nie pracują codziennie po 8 godzin jak normalny człowiek. odpowiedz

bronek49 - 10 minut temu, *.chello.pl @Adam Fedoruk: to klub jest pracodawcą piłkarza i ma prawo to zrobić ,kadra to dodatkowe zajęcia i mecze tak postępują na zachodzie bo uważają że piłkarz jest pracownikiem klubu odpowiedz

singspiel - 5 minut temu, *.atman.pl @Adam Fedoruk: co za bzdury. gra w kadrze nie jest obowiązkiem zawodnika. a tym bardziej udział w zgrupowaniu odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo Legia ! odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Nażelowane gwiazdy przecież muszą wypocząć po niesamowicie intensywnym sezonie.Tyle meczów w extraklasie, pucharze Polski no i wyczerpujące mecze w europejskich pucharac gdzie musieli grać aż do finałów tych rozgrywek.Minimum 2 miesiące odpoczynku się należy. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.atman.pl Dobra decyzja, bo jednak piłkarze też muszą mieć wolne między sezonami. odpowiedz

