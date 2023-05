W sobotę pożegnanie Łukasza Koszarka

Podczas sobotniego meczu koszykarskiej Legii ze Stalą Ostrów Wielkopolski,l będzie miało miejsce uroczyste pożegnanie legendy polskiej koszykówki, a od dwóch lat kapitana naszej drużyny - Łukasza Koszarka. Sobotni mecz o brązowy medal ze Stalą Ostrów będzie ostatnim, jaki "Koszar" rozegra przed warszawską publicznością. Koszarek zostanie uhonorowany przez nasz klub, a w kole głównym znajdzie się numer 55 - ten, z którym Łukasz gra od wielu lat. Ponadto każdy z kibiców, który w sobotę pojawi się na trybunach, otrzyma pamiątkową koszulkę z wizerunkiem Łukasza Koszarka oraz listą jego sukcesów. Łukasz Koszarek ma na swoim koncie pięć tytułów mistrza Polski, pięć srebrnych medali oraz trzy brązowe. W jego dorobku są też cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary kraju oraz dziesiątki występów w europejskich pucharach: Eurolidze, EuroCup, Lidze Mistrzów czy też w FIBA Europe Cup. Liczymy, że do listy sukcesów na arenie krajowej Łukasz dopisze jeszcze brązowy medal z Legią w sezonie 2022/23. Mecz Legii ze Stalą rozegrany zostanie w sobotę, 3 czerwca o godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo. Bilety na to wydarzenie nabywać można tutaj .

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl brawa za całą karierę, prawdziwy sportowiec odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.