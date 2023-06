Nowości w sklepie Żyleta

W sklepie Żyleta pojawiło się sporo kibicowskich nowości - w sam raz na słoneczne dni. W sprzedaży dostępne są trzy wzory koszulek - "Tysiąc lat przeminie, Żyleta nie zginie", "Legion MCMXVI" oraz "Ultras Legia" (80 zł). W ofercie kibicowskiego sklepu pojawiły się również krótkie spodenki (100 zł), kapelusze (60 zł), nowe wzory czapek z daszkiem (40 zł) oraz okulary przeciwsłoneczne (40 zł). W ramach kolekcji retro przygotowany został szalik "CWKS Legia Warszawa. Pride of Poland" (45 zł). Więcej nowości znaleźć można TUTAJ . fot. Jacek Wójcikowski

lincoln - 24 minuty temu, *.orange.pl Wzory może są kozackie, tylko niech w końcu poprawią jakość tych produktów bo to woła o pomstę żeby po dwóch praniach nadruk się ścierał. odpowiedz

tomi - 47 minut temu, *.chello.pl Super ta rybaczka,każdy wyjazdowiec powinien zaopatrzyć się w taką czapke rybaczke.Koszulka Legion z salutem rzymskim,tak samo świetny pomysł,niestety niezbyt często na trybunach powiewa flaga LEGION.Ogólnie dobre nowości w sklepiku.Jedna z najlepszych kolekcji. odpowiedz

Kto - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To kupuje ? odpowiedz

Wujo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wkurzają mnie te obcisłe rękawy.Nie każdy lubi chodzić w rurkach. odpowiedz

Baka - 2 godziny temu, *.centertel.pl Fajne te koszulki i kapelusz też niezły odpowiedz

