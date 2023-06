Koszykówka

Zapowiedź 1. meczu o brąz ze Stalą Ostrów Wlkp.

Piątek, 2 czerwca 2023 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nadzieje były znacznie większe, ale w tym sezonie koszykarze Legii nie zagrają po raz drugi z rzędu w wielkim finale. Zamiast tego przyjdzie nam rywalizować o brązowy medal ze Stalą Ostrów, która również odpadła w półfinale. Pierwszy z dwóch meczów o trzecie miejsce będzie jednocześnie pożegnaniem Łukasza Koszarka z warszawską publicznością.



Legia po świetnym meczu numer trzy ze Śląskiem wydawała się rozpędzona i gotowa na przedłużenie serii do spotkania piątego. Niestety, po dwóch dniach wyraźnie lepiej mecz rozpoczęli gracze wrocławskiego klubu, którzy przez dwie i pół kwarty mocno ograniczali atak legionistów. Przebudzenie Legii nastąpiło dość późno, ale do końcowego sukcesu zabrakło naprawdę niewiele - wystarczyło, że jeden z rzutów oddanych w ostatniej minucie znalazłby drogę do kosza...



Stal w półfinale rywalizowała z Kingiem Szczecin i również przegrała dwa pierwsze mecze, rozgrywane na wyjeździe. Biorąc pod uwagę przebieg tej rywalizacji, widzimy wiele analogii do serii Legii ze Śląskiem - bardzo wyrównany mecz numer jeden, przegrany jednym posiadaniem, następnie bardzo wysoka wygrana Stali na własnym parkiecie w spotkaniu trzecim - aż 92:60. I wreszcie niezwykle zacięty mecz czwarty, w którym King do przerwy prowadził różnicą 15 punktów, ale Stal wróciła jeszcze do gry. Po zaciętej końcówce triumfowali szczecinianie, a zespół z Ostrowa, podobnie jak Legia, musi skupić się na walce o brązowe medale.







Rywalizacja o brąz toczyć się będzie systemem mecz i rewanż, nie zaś jak przed dwoma laty, kiedy Legia grała ze Śląskiem, do dwóch wygranych. Pierwszy mecz rozgrywany jest na parkiecie drużyny, która zajęła niższe miejsce po sezonie zasadniczym. O trzeciej lokacie dla Stali i czwartej dla Legii zdecydowały wyniki ostatnich kolejek - m.in. wygrana "Stalówki" z Legią (+3) oraz Anwilem (+2). W pierwszej rundzie play-off Stal bardzo pewnie (3:0) pokonała Czarnych Słupsk. Przed rokiem zespół z Wielkopolski rywalizację w fazie play-off zakończył niespodziewanie na pierwszej rundzie, w której przegrał z Legią 0:3. Była to tym większa niespodzianka, że Stal stawiana była wówczas w roli faworyta do obrony mistrzostwa, zdobytego rok wcześniej w tzw. "bańce".







Zeszłoroczna rywalizacja Legii ze Stalą nie była jedyną w fazie play-off w ostatnich latach. W sezonie 2020/21 obie drużyny mierzyły się ze sobą w półfinale. Wówczas Legia została pozbawiona wywalczonej w sezonie zasadniczym przewagi parkietu. Zamiast rozegrania dwóch pierwszych meczów serii we własnej hali, wszystkie trzy mecze odbyły się w Ostrowie - takie bowiem środki "bezpieczeństwa" w związku z pandemią koronawirusa wprowadziła liga. Wszystkie trzy mecze tej serii zakończyły się po myśli ostrowian, choć w pierwszym Legia do przerwy wyraźnie przeważała. Kilka lat wcześniej, w sezonie 2014/15, obie drużyny mierzyły się również w półfinale play-off w rozgrywkach I ligi - w sezonie, w którym awans do ekstraklasy wywalczyła Stal. Wówczas do rozstrzygnięcia potrzebnych było pięć meczów. Po wygraniu w meczu numer dwa w Ostrowie Legia mogła zapewnić sobie awans do finału na własnym parkiecie (w hali przy Wiertniczej w Wilanowie, gdzie na czas remontu obiektu na Bemowie występował nasz zespół). W pamiętnej, zaciętej końcówce, kluczowe okazało się trafienie za 3 punkty Wojciecha Żurawskiego (jedyne w sezonie), które zapewniło wygraną Stali 86:83. W meczu numer pięć Stal wygrała przed własną publicznością 71:58.







W tym sezonie oba mecze sezonu zasadniczego zakończyły się wygranymi "Stalówki" - najpierw w meczu noworocznym podopieczni Andrzeja Urbana zwyciężyli aż 96:68, a w przedostatniej serii sezonu zasadniczego Legia przegrała po zaciętym meczu 87:90 - pudłując ostatni rzut na dogrywkę z bardzo trudnej pozycji. Warto zwrócić uwagę, że także przed rokiem żółto-niebiescy wygrali oba mecze z Legią w sezonie zasadniczym (bardzo wysoko na Bemowie i różnicą zaledwie czterech punktów w Ostrowie Wlkp.), by później przegrać wszystkie trzy spotkania w fazie play-off(w tym dwa w Ostrowie). Andrzej Urban był wówczas asystentem Igora Milicicia, a po odejściu chorwackiego szkoleniowca, to właśnie jemu powierzono rolę pierwszego trenera. Jeszcze przed końcem premierowych rozgrywek na ławce Stali właściciele klubu wyrazili zadowolenie z pracy Urbana i przedłużyli z nim umowę o dwa kolejne sezony.



Stal na wyjazdach radzi sobie wyraźnie słabiej niż przed własną publicznością - wygrała 10 meczów i zanotowała 8 porażek. Ostrowianie w tym sezonie zwyciężyli w rozgrywkach European North Basketball League, w których turniej Final Four rozgrywali na własnym parkiecie.



Najlepszym strzelcem drużyny jest łotewski rozgrywający, Aigars Skele, który zdobywa średnio 14.7 pkt. oraz notuje 6.9 asysty. Drugim strzelcem jest sprowadzony pod koniec okienka transferowego - były gracz m.in. Legii - Michał Michalak. Ten zdobywa dla Stali 14.4 pkt., bardzo dobrze rzuca z dystansu (41.1%), wymusza najwięcej przewinień w zespole (5 na mecz), ale przeciętnie wykonuje rzuty wolne (74%), co pokazały końcówki niedawnych meczów m.in. z Legią czy Kingiem. Bardzo ważną postacią w rotacji trenera Urbana jest doświadczony Damian Kulig (13.9 pkt. i 8.1 zb.) - drugi strzelec drużyny z dystansu (40.6% za 3 pkt.).



Bardzo silnym rywalem w strefie podkoszowej jest również grający na czwórce Czarnogórzec - Nemanja Djurišić (śr. 12.1 pkt. i 6.4 zb.). To właśnie z nim najczęściej rywalizować będą Aric Holman, Darek Wyka i Grzegorz Kulka. Olbrzymim talentem rzutowym obdarzony jest Jakub Garbacz (śr. 11.3 pkt., 31.7% za 3), którego rola wyraźnie zmalała od czasu sprowadzenia do Ostrowa Michalaka. Ważnymi postaciami w zespole Stali tą także Ojars Silins (8.2 pkt.), Adonis Thomas (10.0 pkt.) oraz Mateusz Zębski (5.3 pkt.). Thomas nie spełnia pokładanych w nim nadziei i to właśnie z tego powodu nie wyszedł na parkiet w dwóch ostatnich meczach serii z Kingiem. Silins i Skele jeszcze w pierwszej połowie maja podpisali nowe kontrakty ze Stalą, obowiązujące na kolejny sezon.







Jaką Legię zobaczymy w najbliższą sobotę? Mamy nadzieję, że równie zdeterminowaną co w trzecim meczu ze Śląskiem, kiedy potwierdziła swoje olbrzymie możliwości. Dla legionistów będzie to pożegnanie z warszawską publicznością, a dla Łukasza Koszarka przedostatni mecz w karierze. Mamy nadzieję, że przedmeczowe uroczystości nie zdekoncentrują tego doświadczonego rozgrywającego, który jak zapewnia, chciałby zakończyć karierę na podium. Po ostatnim występie Legii możemy spodziewać się zmian w ustawieniu podkoszowych. Prawdopodobnie w miejsce Groselle'a w wyjściowej piątce zobaczymy przyszłego kapitana Legii, Darka Wykę, który doskonale wykorzystał swoje minuty w meczu numer cztery z WKS-em. Chociaż miejsce trzecie nie będzie spełnieniem przedsezonowych planów "Zielonych Kanonierów", trzeba pamiętać, że od roku 1969 Legia zdobyła tylko jeden medal - srebro w roku ubiegłym. Mocno wierzymy, że legioniści zrobią wszystko, by zdobyć piętnasty, a trzeci brązowy, medal w historii naszego klubu.



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00, a poprzedzą go uroczystości poświęcone pożegnaniu legendy polskiej koszykówki, Łukasza Koszarka, dla którego będzie to przedostatni mecz w karierze. Bezpośrednią transmisję pokaże od 19:50 Polsat Sport Extra. W hali na Bemowie spodziewanych jest około dwóch tysięcy kibiców, którzy stworzą gorącą atmosferę. Przy wejściu do hali fani otrzymają bezpłatne koszulki poświęcone "Kosziemu". W przerwie meczu będzie miał miejsce ostatni w tym sezonie konkurs Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do zgarnięcia będą 4 tysiące złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 25-18

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,2 / 79,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,9%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Grzegorz Kamiński, Travis Leslie, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 395 (śr. 18,8), Aric Holman 277 (15,4), Billy Garrett 301 (15,1), Travis Leslie 484 (14,7).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77), Spójnia Stargard (d, 91:78), Spójnia Stargard (w, 82:93), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Śląsk Wrocław (71:57), Śląsk Wrocław (d, 78:55), Śląsk Wrocław (d, 63:65).



Ostatnie mecze obu drużyn:

28.04.2023 Stal Ostrów Wlkp. 90:87 Legia Warszawa

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 24-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 10-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,5 / 79,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,9%



Skład: Aigars Skele, Maksymilian Banasiak, Krzysztof Rozpędowski, Antoni Waniak (rozgrywający), Jakub Garbacz, Tymon Kołpak, Aleksander Smektała, Michał Wasiak, Aleksander Załucki (rzucający), Ojars Silins, Nemanja Djurišić, Adonis Thomas, Michał Michalak, Mateusz Zębski, Bartosz Rachwalski, Jacek Rutecki, Filip Siewruk (skrzydłowi), Damian Kulig, Markus Loncar, Szymon Kołpak (środkowi)

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: Aigars Skele, Jakub Garbacz, Ojars Silins, Nemanja Djurisić, Damian Kulig.



Najwięcej punktów: Aigars Skele 513 (śr. 14,7), Damian Kulig 514 (13,9), Nemanja Djurisić 449 (12,1), Jakub Garbacz 419 (11,3), Michał Michalak 202 (14,4).



Ostatnie wyniki: King (w, 88:97), Czarni (w, 66:90), Twarde Pierniki (w, 82:95), MKS (d, 85:76), Start (w, 90:71), Astoria (d, 103:80), GTK (d, 100:76), Trefl (w, 93:78), Arka (d, 102:73), Spójnia (w, 89:91), Zastal (d, 88:72), Sokół (w, 70:67), Śląsk (w, 83:68), Legia (w, 68:96), Anwil (d, 71:68), King (d, 95:92), Czarni (d, 74:84), Twarde Pierniki (d, 90:58), MKS (w, 88:100), Start (d, 78:74), Astoria (w, 88:94), GTK (w, 87:82), Trefl (d, 79:84), Arka (w, 92:80), Spójnia (d, 80:85), Zastal (w, 87:97), Sokół (d, 87:75), Śląsk (d, 68:75), Legia (d, 90:87), Anwil (w, 86:88), Czarni (d, 95:85), Czarni (d, 70:63), Czarni (w, 70:77), King (w, 80:78), King (w, 79:74), King (d, 92:60), King (d, 76:79).

ENBL: Ironi Ness Ziona (d, 92:76), King (w, 72:56), Basket Brno (w, 59:80), Valmiera (w, 71:94), BC Wolves (d, 75:85), Trefl (d, 88:65), Zastal (w, 97:94), Zastal (d, 101:80), Start (d, 86:74), BC Wolves (d, 70:66).



Termin meczu: sobota, 3 czerwca 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 40, 55 i 70 zł (ulgowe) oraz 30, 50, 65 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra