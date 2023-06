Karnety: 21 czerwca ruszy sprzedaż. Będzie podwyżka i limit?

Piątek, 2 czerwca 2023 r. 11:02 Bodziach i Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia planuje rozpocząć sprzedaż karnetów na sezon 2023/24 w drugiej połowie czerwca, a ogłoszenie cen ma nastąpić 21 czerwca. Tradycyjnie pierwszeństwo zakupu będą mieli dotychczasowi karneciarze. W tym roku możemy spodziewać się podwyżek cen biletów i abonamentów. Związane jest przede wszystkim z rosnącymi kosztami organizacji meczów (energia, płace).



- Jakby podejść księgowo i policzyć koszty, to energia i utrzymanie stadionu wzrosły rok do roku o 90 procent. Koszty 800 osób, które pracują podczas dnia meczowego i wzrost płac powoduje, że to przenosi się to na koszty organizacyjne. Z tej analizy wynika, że ceny powinny wzrosnąć o kilkadziesiąt procent, żeby zbilansować koszty. Od dłuższego czasu mamy też inflację, która jest na wysokim poziomie, a my w tym czasie nie podnieśliśmy cen biletów. Ale pomimo tych okoliczności najważniejszy element, to poczucie, że musimy być bardzo nastawieni na to, by z szacunkiem i pokorą pochodzić do tego co osiągnęliśmy. I kontynuować dobry trend wzrostu liczby kibiców. Nie podam jeszcze wartości, ale nie będziemy szli modelem księgowym, tylko modelem budującym frekwencję na kolejny sezon z uwzględnieniem sytuacji ogólnogospodarczej i inflacyjno-kosztowej. Wydaje mi się, że znajdziemy w tym rozsądek i konsensus - tłumaczy wiceprezes zarządzający, Marcin Herra.









Na niezmienione ceny karnetów będą mogli liczyć ci, którzy w zakończonym sezonie nie opuścili żadnego spotkania. O ile we wcześniejszym sezonie takich osób było ponad sto, to w niedawno w rozgrywkach 2022/23 liczba ta wzrosła do ponad 700. - To grupa, której należą się szczególne podziękowania i dla której przygotujemy szczególną propozycję – dla niej cena karnetu będzie taka sama jak rok temu. To jest przykład. Ci, którzy mieli karnety, ale nie mogli być na wszystkich meczach, otrzymają atrakcyjniejszą ofertę na kolejny sezon przez określony czas. Karnet w kontekście kompletu publiczności – a taką w tym sezonie mieliśmy 5 razy, na co oprócz zadowalających wyników wpływ miały nasze działania komunikacyjne i promocyjne - zmienia swoją wartość, bo coraz więcej osób zauważyło, że zdarza się problem z kupieniem biletu. Dla nas to ciekawa sytuacja. W klubie toczy się dyskusja, jaka liczba będzie satysfakcjonująca dla nas i korzystna dla kibiców pod kątem dostępności miejsc na stadionie - dodaje Herra.



Przy Łazienkowkiej zastanawiają się, czy nie komunikować, że liczba karnetów dostępnych do sprzedaży może zostać ograniczona. Oprócz opcji zakupu pojedynczych biletów lub karnetów klub wprowadzi jeszcze jedno rozwiązanie, które będzie droższe niż karnet, ale tańsze niż pojedyncze bilety, ale jednocześnie bardzie elastyczne - szczegóły będą znany wkrótce. 22 czerwca klub planuje także specjalną imprezę dla tych 700 osób, które w ostatnim sezonie były na wszystkich domowych meczach Legii.



Wkrótce na naszych łamach długa rozmowa z Marcinem Herrą, podsumowująca sezon.