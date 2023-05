Radosław Marcinkowski odchodzi z Legii

Po zaledwie rocznych występach w barwach futsalowej Legii, Radosław Marcinkowski kończy przygodę z naszym klubem. Futsalowa Legia podziękowała zawodnikowi za występy (26 meczów w ekstraklasie i 3 bramki oraz dwa mecze i dwie bramki w Pucharze Polski) i poinformowała, że 29-letni zawodnik, który trafił do Legii z AZS-u UW Wilanów, nie będzie występował w naszym klubie w kolejnym sezonie.

