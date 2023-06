Boisko szkolne im. Kazimierza Deyny na Ochocie

Boisko przy jednej ze szkół podstawowych na warszawskiej Ochocie zyskało patrona - został nim Kazimierz Deyna . Wokół boiska szkolnego powstały graffiti, w tym jedno z motywem znanym z legijnej flagi z podobizną "Kaki". W akcję zaangażowana była młodzież z Ochoty, a w malowaniu graffiti pomagał Furiat. Z okazji Dnia Dziecka zaplanowano mnóstwo sportowych atrakcji dla uczniów szkoły. Dodajmy, że w niedawnych wyborach nowego patrona tejże placówki szkolnej Kazimierz Deyna zdobył o jeden głos mniej niż Polskie Noblistki (162, co dawało 37,5% wszystkich głosów). Niedługo po ogłoszeniu patrona dla Szkoły Podstawowej nr 97, jesienią 2021 roku, pojawił się pomysł, aby boisku szkolnemu nadać imię Kazimierza Deyny. To oficjalnie nastąpiło 1 czerwca 2023.

